Таку інформацію оприлюднили українські рятувальники. Мовиться про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості районів північно-західних областей.

Раніше Літо, а в Карпатах сніжить: рятувальники попередили про небезпеку – вражаюче відео з гір

Де надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Попередження стосується Волині, Рівненщини, Житомирщини та Тернопільщини. Також схожа ситуація і на Сумщині.

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

На більшості території України прогнозують грози

Не надто втішні у прогнозах і синоптики. 6 червня вони пообіцяли сонячну погоду лише в кількох областях – на Житомирщині, Черкащині, Рівненщині, а також в Кіровоградській та Херсонській областях. У решті регіонів на жителів чекають грози та дощі. Зате буде тепло всюди, температура коливатиметься в межах +20…+25 градусів.

До теми "Метр води у будинку": проливний дощ затопив Маріуполь – фото, відео

Тим часом, лише напередодні ліквідовували наслідки негоди на Півдні та Сході України. Через потужні зливи вулиці Маріуполя перетворились на ріки, на Дніпропетровщині затопило більше ніж 200 будинків. А от у Харкові та Дніпрі шквальний вітер ламав дерева.