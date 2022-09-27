Вчера мобилизовали, а 29-го на фронт: россияне жалуются на отсутствие какой-либо подготовки

В россии продолжает набирать обороты частичная мобилизация. И если высшее военное руководство обещает, что без подготовки никого не отправят на фронт, реальность существенно отличается от этих заявлений.

Заметим, что шойгу пообещал, что без подготовки отправлять никого на войну против Украины не будут. Военные, которые попали под частичную мобилизацию, уже рассказывают, что их ожидает.

Читайте также Мамы "мобиков" из Донбасса пожаловались пушилину, что их детей насиловали кадыровцы

Нет ни теории, ни практики

В сеть выложили ролик военные из 1-го танкового полка. Они рассказали, что за считанные дни отправятся в Украину. И сделают это без всякой ни теоретической, ни практической подготовки. Мобилизированные не акцентировали внимание на отсутствии боевого опыта, поэтому можно предположить, что это действительно резервисты. Но они отметили "переподготовку", которой так и не было.

Нам официально сказали, что подготовки перед отправкой в зону боевых действий не будет. Командиры полка официально подтвердили эту информацию. 29 сентября нас отправят в Херсон. Поэтому думайте сами, решайте сами, что делать с этим,

– сказал один из военных.

Россиян отправляют на фронт без подготовки: видео

С обеспечением у "мобиков" тоже не все в порядке

Мало того, что отправляют на фронт без боевой подготовки. Мобилизированных еще и заставляют самим себя обеспечивать. Так, на руки бойцам выдают документ под названием "Минимальный набор имущества, необходимого для отбытия в военную командировку". Среди вещей, которые нужно купить:

Два рюкзака на 60 и 20 литров;

Спальный мешок;

Камуфляжный костюм;

Ботинки;

Термобелье;

10 пар носков;

2 пары трусов;

Новый телефон, без указанных в нем контактов;

Продуктовый набор на день;

Обувь.

Интересно, что защиту оккупантам желательно себе обеспечить. Да жирным шрифтом и указано в документе. Не исключено, что бронешоломы и бронежилеты будут выдавать на месте. Но мы знаем качество и надежность такой защиты.

Как показали ряд видео наших военных, в плитоносках лежат обычные металлические пластины. И они пробиваются выстрелами из пистолета. Так что защита очень условна. Максимум от удара во время рукопашного боя.

Достойно внимания – Грузия на границе с россией будет раздавать повестки: смотрите видео