Последствия точно будут: Путин нашел неожиданный источник, где брать людей на войну

В России хотят лишить призывников защиты, оставить без права на возможность гарантированно приостанавливать решение призывных комиссий, если оно было оспорено в суде. Несмотря на то, что Путин искренне верит, что человеческие ресурсы в России неограниченные, они все-таки заканчиваются. Поэтому страна-агрессор прибегает к таким действиям.

Об этом в интервью 24 Каналу отметила журналистка, психолог Лариса Волошина, подчеркнув, что мобилизационный резерв России согласно статистическим данным был всего лишь в два раза больше чем украинский, а потери врага на определенных участках фронта в 10 раз превышают.

Смотрите также Рекрутинг отчаяния: как Москва ищет солдат на Глобальном Юге

На какую категорию россиян делает ставку Путин?

По словам журналистки, Россия уже максимально "повыгребала" живую силу для войны из тюрем, как следствие – с начала 2022 года там закрылось ориентировочно 90 мест лишения свободы. Она отметила, что на войну гонят не только заключенных мужчин, но и женщин.

Все маргинальное и не нужное Россия уже уничтожила. Она благодаря контрактам собрала отовсюду людей, заманив миллионными выплатами, конечно, что люди с периферий подписывали их и погибли на войне,

– озвучила Волошина.

Потери России на поле боя растут, поэтому Кремлю приходится думать над тем, где брать новую живую силу. Объявлять мобилизацию в Москве не хотят, потому что и так есть проблемы с рабочей силой, в частности в сфере логистики, на железной дороге. По словам журналистки, российский диктатор решил сейчас делать ставку на молодежь, именно ее усиленно отправлять на фронт.

"Он рассуждает так, что какой смысл от молодого человека? Мурманскую электросеть он не отремонтирует, вагон не загрузит. Поэтому для Путина сейчас этот "молодняк" такой же бессодержательный как были заключенные. Непонятно, почему он так решил, потому что российские мамы – это же не маргиналы, но Россия сгребает людей по университетам", – подчеркнула Волошина.

Она рассказала, что в российских ВУЗах началась кампания по вербовке на фронт. Если студент не смог сдать зачет, его отчисляют и в учебное заведение сразу наведывается работник военкомата, который давит, чтобы тот подписывал контракт с минобороны.

Почему в России думают, что этот контингент, а именно родственники студентов, спокойно стерпят "могилизацию", "мясные штурмы"? Тенденция очевидна и понятна, Путин решил, что единственный ресурс, который у него остался – это молодые люди от 18 лет, которые еще не нужны в народном хозяйстве, не обучены, поэтому будут отправлять их на "мясо",

– озвучила психолог.

Волошина прогнозирует, что от такой политики главы Кремля стоит точно ожидать последствий. Они могут оказаться для Путина крайне негативными.

К сведению! В России продолжается "охота" на студентов. Им обещают службу в тылах, в подразделениях БпЛА, академический отпуск на период службы и денежные единовременные выплаты, которые составляют от 1,9 до 4,7 миллиона рублей. Однако родственники тех, кто согласился ехать на фронт, сигнализируют, что обещания оказываются пустыми, молодежь оказывается на передовой, ее гонят в штурмы.

К чему прибегает Россия, чтобы пополнить войско?