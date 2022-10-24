После объявления частичной мобилизации в России граждан стали поощрять "компенсации". В частности, по сообщениям российских СМИ, в Бурятии власти России придумали новый способ замены мужчин – дрова. Об этом сообщает 24 канал.

Ранее Полевой комфорт против свинарника: видеосравнения, в каких условиях живут воины ВСУ и оккупанты

Как поощряют мобилизованных мужчин в Бурятии

Местные власти Бурятии обещали по 10 кубометров дров одной семье мобилизованного и по 20 "кубов" – на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера.

Однако семьи "мобиков" пока не могут получить обещанные властями дрова. Об этом заявил сам глава республики Алексей Цыденов.

У мобилизованных, которых уже увезли в Запорожье, были вопросы по выдаче дров. Правила, которые мы приняли – не самые лучшие и многие родственники не могут получить дрова,

– заявил Цыденов.

Кроме дров в Бурятии, в Туве власти дают семьям мобилизованных по барану, в Якутске обещают овощной набор, в Новосибирске – бесплатные билеты в зоопарк.

Мобилизация в России: какие настроения среди населения

Вас это может заинтересовать – В России проводят расследование в отношении девяти пропагандистов: смотрите видео