40 ударов разбитой бутылкой: как процветает "самоликвидация" среди мобилизованных россиян

В России продолжается так называемая частичная мобилизация, однако очень часто те, кого обрекли на смерть на фронте, не доживают до отправления в зоны боевых действий. Причина тому большое количество случаев убийства среди мобилизованных.

Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах. В местах мобилизованных сборов постоянно происходят пьянки и драки, которые порой перерастают в убийства.

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Как мобилизованные самоуничтожаются

По данным украинских спецслужб, в течение недели почти во всех местах сбора мобилизованных было несколько случаев убийств. Причиной этого становится распитие алкоголя. Затем пьяные конфликты перестают в драки и обычно кто-то погибает. Вот такая "подготовка" у мобилизованных.

Например, в городе Пенза один из мобилизованных разбитой бутылкой убил другого мобилизованного. Мужчина нанес той бутылкой аж 40 ударов.

Таким образом многие мобилизованные просто не доживают до отправки на фронт. То есть своими действиями они облегчают работу для Вооруженных Сил, экономят украинские ресурсы и патроны.

Кратко о мобилизации в России

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Глава Кремля убеждал, что все призванные будут проходить военные учения, после чего будут отправлены на фронт. "Ура-патриоты" и диванные сторонники войны не оценили такого решения диктатора, поэтому большинство из них разделились – одни решили на 7-й месяц полномасштабной войны выступить против нее, а другие убежали за границу.

Интересно, что к мобилизации, как мы видим, в России не было готово абсолютно ничего, однако оккупантам нужно срочно комплектовать армию, которая несет серьезные потери, хотя, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, количество погибших россиян в войне якобы 6 тысяч.

В то же время оккупанты начали проводить мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины. Однако на территориях Донбасса и Луганской области, по данным украинской разведки, уже нет пригодных для службы мужчин – всех уже мобилизовали. Поэтому оккупанты пытаются мобилизовать людей с захваченных в этом году территорий и раздают повестки крымским татарам.

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