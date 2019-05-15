Частные антироссийские "санкции" – новый тренд в Европе?

Некоторое время казалось, что смелый поступок чешского готелье Томаша Крчмаржа из Остравы, который в суде отстоял свое право не принимать своем отеле "Бриони Бутик" россиян, прошел для всей Европы совершенно незаметно.

В конце концов, Чехия – это все же не ведущая страна Старого континента и вряд ли можно ожидать от других европейцев (за исключением разве что украинцев, которых эта история непосредственно касается), что они будут интересоваться решениями чешского Конституционного суда, а тем более – захотят ими воспользоваться и взять пример с Крчмаржа. Но – захотели и взяли. На этот раз уже, собственно, не в пределах ЕС, а поблизости – в Швейцарии. Руководство одного из швейцарских частных колледжей несколько дней назад отказалось брать на работу преподавательницу – гражданку России, подчеркнув, что это решение является выражением протеста против российской агрессии против Украины и военной аннексии Крыма.

Живописная, горная Швейцария, страна банков, самых точных в мире часов и самого вкусного на Земле шоколада, всегда гордилась своей полной политической нейтральностью. Эта нейтральность не только прописана в швейцарским законодательстве, но и намертво запечатлено в швейцарской политической культуре. Даже во время двух мировых войн, которые уничтожали и разоряли окружающую Европу, когда весь мир разделился на два враждебных лагеря, которые насмерть сражались друг против друга – маленькая Швейцария оставалась одинаково открытой для представителей обоих этих лагерей. Они имели возможность приезжать сюда, тихонько "за кулисами" встречаться друг с другом, вести переговоры, даже проводить финансовые операции. В Швейцарии издавна враждующие стороны обменивались пленными, шпионили, но никогда не нарушали швейцарского нейтралитета. Сами швейцарцы говорят о себе так: "Когда начнется Армагеддон и силы Добра выйдут на последнюю битву против сил Сатаны – Швейцария останется нейтральной!".

Нейтральность – не слабость

В "гибридной" российско-украинской войне эта страна также долгое время пыталась сохранить нейтральность, но эта нейтральность тоже превратилась в некую гибридную. Швейцария, с одной стороны, поддержала антироссийские санкции ЕС, с другой – в течение последних лет интенсивно сотрудничает с Россией в других, несанкционнных отраслях; с одной стороны – сделала невозможным пребывание на своей территории многих российских олигархов с их более чем сомнительными деньгами (достаточно вспомнить, что Швейцария отказала в своем гражданстве или даже в разрешении на постоянное пребывание Роману Абрамовичу), с другой – ее буквально-таки заполонили российские шпионы всех сортов – от "дипломатов под прикрытием" в банальных убийц а-ля "солсберийских шпили-вили".

Вот именно этот, последний момент и переполнил, кажется, чашу швейцарского терпения. Не только швейцарская контрразведка начала массово "вычищать" российских шпионов из страны, но и у рядовых швейцарцев заметно ухудшилось отношение к России и россиянам. В конце концов, считают они, нашу нейтральность следует уважать: мы себе живем и никого не трогаем, и нас трогать тоже не стоит. А те, кто "живет по беспределу" и не уважает никого и ничего – поучат возможность убедиться, что швейцарская нейтральность базируется не только на убеждениях и красивых словах, а на вполне реальных, прочных основах: самой современной армии Европы, мощной разведке и контрразведке и огромном финансовом влияний. А также на убеждениях самих жителей Швейцарии.

Не принимаем россиян

Теперь, кажется, и эти самые рядовые швейцарцы готовы, подобно смелому чеху Томашу Крчмаржу, вводить собственные, частные "санкции" против России и россиян. Они, конечно, не особенно болезненны для Российской Федерации, но для отдельных ее граждан – вполне заметны. Директор одного из так называемых "вспомогательных" колледжей Лозанны (т.е. учебного заведения, которое предлагает репетиторов и дополнительное образование) отказал в вакантном месте преподавателю российской гражданке именно потому, что она – российская гражданка. И так же, как Томаш Крчмарж, он объяснил свои действия не расизмом или "русофобией", а политической антироссийской позицией.

Светлана, жительница городка Нойбург, ищет себе работу уже четыре года подряд, – рассказывает об этом случае швейцарское Интернет-издание 20minuten.de. На данный момент она разослала множество заявлений и получила множество отказов. Но последний отказ стал для нее особенно горьким: директор "вспомогательного" колледжа Institut Issal из Лозанны, куда она отослала свое письмо, отказал ей персонально.

Благодарю вас за доверие (...), – написал он, – но наша философия не позволяет нам принимать на работу учителей, выходцев из страны, которая провоцирует, поджигает гражданскую войну и президент которой врет и презирает закон. Мы желаем вам удачи.

Конечно, подобная формулировка должна была госпожу Светлана шокировать. "Все мои знакомые считают это абсурдным и неприемлемым. Еще и потому, что страница этого института есть в Интернете на русском языке", – заявила она. Тем не менее, москвичка из Нойбурга не собирается, по ее словам, подавать жалобу или обращаться в суд. В Интернете, как она говорит, и без того уже поднялась нешуточная перепалка по этому поводу.

Правомочно ли противоправно?

Следует отметить, что в данном случае отказ Светлане выглядит существенно иначе, чем "персональные санкции" Томаша Крчмаржа. Последний, напомним, решил спрашивать у потенциальных клиентов из России, как они сами относятся к политике Кремля и к аннексии Крыма. Московскую же учительницу из Нойбурга никто ни о чем не спрашивал, ее собственное отношение к российской политике никому не известно до сих пор – она ​​о нем молчит. Таким образом, возникает вопрос – являются ли подобные действия потенциального работодателя законными и вообще – оправданными?

Руководство Лозаннского института Issal считает, что действовало совершенно верно.

Мы решили ввести санкции против России, потому что официально Швейцария этого почти не делает, – заявил директор этого заведения Мартин Фрайбургхаус.

По его словам, в его институте работают представители разных стран и национальностей, поэтому обвинения в расизме он решительно отвергает. Он пытается лишь протестовать таким образом против нарушений Россией прав человека и международного права.

Это было единственное решение, которое мы нашли, – подчеркивает он, – и суть санкций вообще такая, что от них страдают также и невинные люди.

Тем не менее, отмечает издание 20minuten, с юридической точки зрения эта история остается сомнительной. Реми Вилер, эксперт по вопросам трудового законодательства Университета Лозанны, отметил, что любая фирма имеет право отказывать любому кандидату на работу, но при этом личные права кандидата не должны быть нарушены. В данном случае, по его мнению, произошло именно так, потому подобный отказ является незаконным.

Неправильная русофобия?

Что ж, действительно можно констатировать, что московская учительница пострадала по чужой вине: ей отказали в работе из-за того, что Путин – международный преступник. Но этот случай четко демонстрирует кардинальное изменение отношения европейцев к России и россиянам. Если раньше только российские пропагандисты рассказывали своей аудитории о том, какие европейцы "шовинисты и русофобы", ныне, кажется, россиян действительно в Европе больше не хотят видеть. Правда, русофобия – это, скорее, неверный, вполне пропагандистский термин, который вводит того, кто его услышит, в заблуждение.

Ведь "русофобия" переводится с греческого, как "страх перед русскими". А как раз страха здесь, и нет: напротив, чтобы ввести "собственные санкции" против России, и чешский господин Крчмарж, и швейцарский господин Фрайбургхаус должны были проявить большую решительность – особенно, если учесть, что Томаш Крчмарж выдержал за свои антироссийские убеждения 5-летнюю борьбу с чешской юстицией, а Мартину Фрайбургхаусу судебная волокита еще только "светит". Поэтому не следует называть это русофобией: страхом здесь и не пахнет. Скорее, правильным будет термин "мизорусия": Россию презирают, Россией брезгуют и гнушаются. А вместе с Россией презирают и россиян.

Ходит по Европе такой анекдот: прилетает россиянин в европейскую страну, а пограничник в аэропорту спрашивает у него – мол, откуда прибыли? Тот отвечает: "Из России. Ой, подождите, подождите, дайте объяснить! Это не то, что вы подумали !!!".

Два случая – в Чехии и Швейцарии – это еще, конечно, не тренд. Но "не то думают" о России в Европе все больше и больше людей. И в этом – несомненно вина Путина и его приспешников, здесь уже не поспоришь.

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