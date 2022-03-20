Частный сектор на Львовщине принял почти 100 тысяч переселенцев

Сотни тысяч украинцев из-за нападения России на Украину вынуждены были покинуть свои дома. Многие люди в поисках безопасного убежища отправились на запад страны.

Вынужденные переселенцы остаются не только в крупных городах. Принять переселенцев готовы многие люди из окрестностей и области.

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Переселенцы на Львовщине

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, только по официальным данным частный сектор Львовщины принял около 100 тысяч вынужденных переселенцев. Сейчас в резерве частного сектора области есть еще тысяча мест.

Если вы готовы принять людей, которые покинули свои дома из-за войны – просьба заполнить опросник от Минрегиона по ссылке.

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