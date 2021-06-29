Они часто манипулируют и перекручивают, – "Слуга народа" Корниенко о протестах ФЛП

В Киеве ФЛП 29 июня вышли на протесты, между ними и полицией произошли столкновения. В "Слуге народа" говорят, что ФЛП часто "манипулируют и перекручивают".

Предварительно известно, что ФЛП вышли с требованием принять проекты законов № 3853-1 (2) и 3993. Они касаются защиты упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

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"Слуги народа" заявили, что ФЛП часто манипулируют

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналистам пояснил, что общался с ФЛП.

Ко мне подходили ФЛП и говорят: "Вы не даете работать ювелирам". Я говорю: "Ребята, я извиняюсь, кто-кто, а ювелиры могут как-то подтянуть пояса. Я понимаю, если бы проблема была относительно автозапчастей или с чем-то таким,

– рассказал Корниенко.

Он также считает, что ФЛП часто манипулируют и "искажают" эту историю.

Что этому предшествовало

ФЛП 29 июня вышли на протест "Похороны микробизнеса". Его проводит организация "Save ФЛП". Активисты пришли с гробом и венком. Также играл похоронный марш.

Правоохранители ворвались в толпу, чтобы забрать похоронные атрибуты. Мужчины не отдавали гроб. Один из митингующих сел в него. Мужчину задержали. Точное количество задержанных неизвестно.

Предварительно СМИ сообщали, что вероятно полицейские применили слезоточивый газ.

Джерело: https://censor.net/ua/n3273990