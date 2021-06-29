Попередньо відомо, що ФОПи вийшли з вимогою ухвалити проєкти законів № 3853-1(2) та 3993. Вони стосуються захисту спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

До теми Поліцейські забрали труну: почалися сутички на акції ФОПів у Києві – відео

"Слуги народу" заявили, що ФОПи часто маніпулюють

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі журналістам пояснив, що спілкувався з ФОПами.

До мене підходили ФОПи і кажуть: "Ви не даєте працювати ювелірам". Я кажу: "Хлопці, я перепрошую, хто-хто, а ювеліри можуть якось підтягнути паски. Я розумію, якби проблема була щодо автозапчастин або з чимось таким,

– розповів Корнієнко.

Він також вважає, що ФОПи часто маніпулюють і "перекручують" цю історію.

Що цьому передувало

ФОПи 29 червня вийшли на протест "Похорони мікробізнесу". Її проводить організація "Save ФОП". Активісти прийшли з труною та вінком. Також грав похоронний марш.

Правоохоронці увірвалися в натовп, щоб забрати похоронні атрибути. Чоловіки не віддавали труну. Один з мітингарів сів у неї. Чоловіка затримали. Точна кількість затриманих невідома.

Попередньо ЗМІ повідомляли, що ймовірно поліцейські застосували сльозогінний газ.

Джерело: https://censor.net/ua/n3273990