Бывший украинский судья-беглец Николай Чаус 17 мая опубликовал видео, в котором рассказал детали своего похищения. Его внезапное появление может сказаться как на предыдущей украинской власти, так и на действующей.

Об этом в эфире программы "Между прочим" на 24 канале рассказал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. И добавил, Чаус таким образом создает идеальную ситуацию для себя.

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По словам журналиста, сложилась абсолютно бессмысленная история. Ведь одно из действительно резонансных уголовных дел подходило к логическому концу. НАБУ провело расследование по вывозу экс-судьи из Украины в Молдову в 2016 году, Высший антикоррупционный суд определил статус действующих лиц.

К тому же ожидалась экстрадиция Чауса в Украину. Об этом Владимир Зеленский говорил с новоназначенным президентом Молдовы Майей Санду. Юрий Бутусов отметил, что она была заинтересована в выдаче бывшего судьи нашей стране.

Непонятным образом, за 2 недели до проведения заседания суда в Молдове о выдаче Чауса, его почему-то похищают. Еще и люди, которые, по сообщению молдавской полиции, причастны к украинским спецслужбам,

– отметил он.

По его мнению, эта история должна была быть для действующей власти триумфом и победой. Но почему-то это все – абсолютно запутанно.

Чаус может слить Порошенко и Зеленского, – Бутусов

"Чаус – это маленькая граната под украинскую политику. На основании его заявлений можно привлечь к ответственности Петра Порошенко за вывоз экс-судьи в Молдову. И Владимира Зеленского – за ввоз обратным путем", – подчеркнул главный редактор "Цензор.НЕТ".

Он считает, что сливая обоих президентов, Чаус может пойти на сделку со следствием, выйти сухим из воды и настаивать, что является жертвой обстоятельств. Мол, он делал и говорил все под давлением прежней и действующей власти.

Когда он был в Молдове и там шла длительная процедура экстрадиции, то все, что было зафиксировано в украинских судах по его взятке или возможному вывозу из Украины – отошло на второй план. Если его передадут и он попадет под следствие, детективы НАБУ будут в полном отчаянии,

– отметил Юрий Бутусов.

И пояснил, что только должным образом полученные доказательства могут быть основанием для вынесения правового решения. Если сбор доказательств проводится не должным образом, то вообще Европейский суд по правам человека может вынести оправдательный приговор.

Справка. Николай Чаус – бывший судья Днепровского районного суда города Киева. В 2016 году его задержали на получении взятки в размере 150 тысяч долларов. На заднем дворе его дома правоохранители нашли закопанные трехлитровые банки с тысячами долларов. Через судейский иммунитет его не смогли задержать, так украинцу удалось сбежать в Молдову

Похищение экс-судьи Чауса: главное