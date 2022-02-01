Решение об изменении меры пресечения приняли судьи Высшего антикоррупционного суда. В последнем решении суда о продлении меры пресечения было указано, что общий срок домашнего ареста во время досудебного расследования не может быть больше, чем 6 месяцев.

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Предельный срок домашнего ареста истекает, – суд

Именно поэтому предельный срок домашнего ареста завершится уже 3 февраля, говорят в суде. Поэтому меру пресечения необходимо было менять.

Хотя досудебное расследование уже давно завершено и сейчас идет судебное разбирательство. Прокурор инициировала смену домашнего ареста на содержание под стражей, но суд удовлетворил ходатайство лишь частично и назначил Чаусу залог,

– отметили в Центре противодействия коррупции.

Залог нужно внести в течение 5 дней

После решения ВАКС по изменению меры пресечения нужно внести залог в течение 5 дней. Это может сделать любой. Если деньги внесут, то экс-судья сможет свободно передвигаться по Киеву.

Однако при этом у Чауса будет ряд обязательств, которые он должен выполнять.

не общаться со свидетелями по своему делу;

сдать паспорта;

носить электронный браслет;

срок действия обязательств – 2 месяца.

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