Соответствующее решение суд принял 6 октября. Его принял следственный судья ВАКС Тимур Хамзин.
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Суд выбрал меру пресечения экс-судье Чаусу
Высший антикоррупционный суд продлил до 14 декабря срок круглосуточного домашнего ареста бывшему судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что Николай Чаус будет без загранпаспортов и с электронным браслетом на ноге (последний на него надели 6 августа 2021 года).
Кстати, перед тем, 4 августа 2021 года суд продлил домашний арест Чаусу до 15 октября 2021 года.
Дело экс-судьи Николая Чауса: коротко
- В 2016 году тогда еще судью Николая Чауса задержали на взятке в размере 150 тысяч долларов.
- После этого он сбежал в Молдову. В 2021 году страна отказала ему в предоставлении политического убежища. Впоследствии появилась информация, что его похитили. Однако впоследствии судья эту информацию опроверг.
- 30 июля 2021 года он появился в селе на Винниччине. Тогда Чаус рассказал, что его похитили неизвестные. На место выехали правоохранители – Чаус сидел полуобнаженным. Его задержали.
- Детективы НАБУ устроили гонку за авто СБУ, в котором якобы везли Чауса. Место пребывания бывшего судьи было неизвестно несколько дней, пока его не нашли в "Феофании"
- .4 августа 2021 года ВАКС избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В ответ САП подала апелляционную жалобу с требованием взять экс-судью под арест.