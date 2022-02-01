Рішення щодо зміни запобіжного заходу ухвалили судді Вищого антикорупційного суду. В останньому рішенні суду щодо продовження "запобіжки" було вказано, що загальний строк домашнього арешту під час досудового розслідування не може бути більшим, ніж 6 місяців.

Нещодавно Чаус оскаржує в ОАСК своє звільнення з посади судді

Граничний термін домашнього арешту завершується, – суд

Саме тому граничний термін домашнього арешту завершиться вже 3 лютого, кажуть у суді. Через це запобіжний захід необхідно було міняти.

Хоча досудове розслідування вже давно завершено і зараз триває судовий розгляд. Прокурор ініціювала зміну домашнього арешту на тримання під вартою, але суд задовольнив клопотання лише частково і призначив Чаусу заставу,

– зазначили у Центрі протидії корупції.

Заставу треба внести протягом 5 днів

Після рішення ВАКС щодо зміни запобіжного заходу, потрібно внести заставу протягом 5 днів. Це може зробити будь-хто. Якщо гроші внесуть, то екссуддя зможе вільно пересуватись Києвом.

Проте при цьому у Чауса буде низка зобов'язань, які він має виконувати:

не спілкуватись зі свідками у своїй справі;

здати паспорти;

носити електронний браслет.

Зверніть увагу! Термін дії обов'язків – 2 місяці.

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