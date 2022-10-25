Вы же не забыли, – Данилов обратился к чеченцам, воюющим на стороне России

В Украине многие чеченцы воюют на стороне России. Но им советуют воевать за свою собственную независимость от страны-агрессора.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Он ответил на слова главы Чечни Кадырова о том, что украинские города "нужно стирать с лица земли".

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Данилов обратился к чеченцам

По его словам, чеченцам нужно уходить из Украины и воевать за независимость Ичкерии, пока не поздно.

Это лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с лица земли город Джохар (Грозный)

– отметил Данилов.

Он подчеркнул, что если не уничтожить Россию, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей.

Обратите внимание! Чеченская республика Ичкерия была оккупирована Россией в 2000 году.

Напомним, что 18 октября украинский парламент признал Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией. Также Верховная Рада осудила геноцид чеченского народа. За соответствующее постановление проголосовали 287 депутатов.

Депутат Алексей Гончаренко считает, что это крайне важное решение. Владимир Путин уже очень давно пытается поработить чеченский народ, он поставил руководить своего гауляйтера Кадырова, а теперь заставляет чеченцев воевать против украинцев.

Оккупанты жалуются на жестокость кадыровцев

Как стало известно 24 каналу, наемники Кадырова решили заменить расстрелы потенциальных дезертиров на другое наказание. Если раньше кадыровцы применяли децимацию или просто вывозили некоторых "пятисотых" с позиций для убийства где-то подальше от линии фронта, то сейчас они повышают моральный дух орды другим способом.

Теперь кадыровцы начали приезжать в штабы подразделений, в которых личный состав отказывается держать оборону или наступать на украинские позиции. Туда же по требованию тиктокеров привозят по 10-20 оккупантов, которые "проявили трусость". Вместо угроз убийством, кадыровцы начали насиловать солдат Путина в качестве наказания.

Кроме этого, работникам медицинских служб приказали не оказывать помощь пострадавшим от кадыровцев и не оформлять факт нанесения им повреждений документально.

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