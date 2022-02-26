Чеченская Республика Ичкерия предложила Зеленскому помощь – отправить добровольцев

Чеченская Республика Ичкерия предложил Владимиру Зеленскому подписать соглашение о сотрудничестве. Благодаря ей чеченские добровольцы могут воевать за Украину против России.

Об этом рассказал в эфире 24 канала сам глава правительства Ахмед Закаев. По его словам, кадыровцы, которых направили в Украину, – это путинисты.

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Мы должны вернуть свой дом, – Закаев

Отправить их в наше государство было самой высокой формой цинизма.

Наша территория находится под оккупацией в последние 20 лет. Говорю вам как человек, который пережил эту войну, если вы сегодня не победите Россию – завтра ваших детей будут так же отправлять за пределы государства воевать за Россию,

– подчеркнул Закаев.

Он объяснил, что его заявление о помощи было связано вовсе не с тем, что кадыровцы появились в Украине.

Заявление Ахмеда Закаева: смотрите видео



"Мы должны вернуть свой дом. Ведь в Первую чеченскую войну к нам прибыли очень многие добровольцы из Украины. Они очень достойно отстаивали с нами нашу свободу и независимость. Мы считаем своим долгом и обязанностью помощи", – сказал он.

В то же время, он считает, что Украина должна сделать конкретные шаги, чтобы исправить ошибки прошлого.

Была ли реакция от Зеленского

Закаев отметил, что реакция от Украины на его предложение уже была. Он получил несколько звонков, пытающихся организовать на высшем уровне встречи и консультации.

"Очень большое количество людей, готовых воевать с россиянами. Такая возможность у них сегодня появилась – бороться за свободу украинского народа. Освобождение Украины от российской орды станет свободой для всего мира", – сказал он.

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