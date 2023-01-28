Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в одном из своих интервью. По его мнению, чеченский народ заслуживает суверенной страны.

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Чечня заслуживает своей независимости от России

Матеуш Моравецкий объяснил, что некоторые части страны-агрессорки являются настоящими тюрьмами для других народов. Например, Чечня, которая долгий период пыталась завоевать свою независимость, однако Россия так и не выпустила ее из своих когтей.

Есть части России, являющиеся тюрьмами для других народов. Эти части России можно было бы освободить, как, например, Чечню. Они могли бы стать независимыми. Они боролись за свою свободу на протяжении веков, а последние несколько десятилетий – с большой мотивацией. Я считаю, что эта страна заслуживает своей независимости,

– констатировал Моравецкий.

Польский премьер добавил, что очень хочет, чтобы страны-соседи могли спокойно развиваться и страна-агрессор не вредила им. По его словам, сейчас многие государства хотят, чтобы из России вышли порабощенные народы и творили собственную, не захватническую историю.

Обратите внимание! Были две русско-чеченские войны: первая – в 1994 – 1996 годах, а вторая – в 1999 – 2009 годах. Отметим, что в интервью российской газете "Коммерсантъ" Путин сообщил, что второй войны с Чечней не будет. Однако в тот же вечер танковые подразделения росармии вошли в Наурский и Шелковский районы страны. Свою агрессию Россия назвала "контртеррористической операцией". Война продолжалась более 10 лет и завершилась поражением чеченского народа. Сейчас Чечню возглавляет верный Путину Рамзан Кадыров.

К слову, путинский лидер Чечни Рамзан Кадыров активно использует своих боевиков в полномасштабной войне в Украине. Ими, в частности, запугивают русских солдат. Кадыровцы создают загоны отряды, а если российские военные решают отступать, – расстреливают их.