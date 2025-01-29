Вспыхнет ли протест против Путина на Кавказе и какие настроения в Чечне сегодня

Будущий распад России начнется с беспорядков в национальных республиках. Но не факт, что пожар будет на Кавказе.

"Голос Америки" проанализировал мнения экспертов по этому поводу, озвученные во время дискуссии в Институте Кеннана 28 января. Детали передает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Какие настроения на Кавказе и могут ли там свергнуть Кадырова

Местные власти в лице Рамзана Кадырова стабилизировали ситуацию на Кавказе. Это сделали благодаря подкупу, запугиванию и маневрированию. Например, мобилизацию в этом районе или прекратили, или скрыли, чтобы не подвергаться протестам.

Спрятали от общественности и статистику призывников – чтобы перекос в сторону "кавказцев" не мозолил глаза. К тому же выглядит так, будто набирают добровольцев очень много, а погибает их очень мало, говорят эксперты. Этого легко достичь – достаточно, чтобы человек подписал контракт несколько раз.

"Цифры, названные официальными лицами, например, для Чечни превышают 50 тысяч человек, но это не значит, что было 50 тысяч человек. Возможно, только 10 тысяч человек совершили 5 поездок", – объясняют исследователи.

Тех, кого отправляют воевать против Украины насильно, вообще не считают.

Участие чеченцев в войне используют для пиара Кадырова. Хотя "Ахмат" не находится на передовой. Забавно, но один из батальонов носит имя Шейха Мансура, который воевал против России в XVIII веке. Такие вот парадоксы пропаганды.

Ситуация на Северном Кавказе стабильная – даже стабильнее, чем в 2022 году.

Властям в Чечне и Дагестане успешно удалось подавить протесты против мобилизации осенью 2022 года благодаря арестам и подкупу местных активистов. Вместо того, чтобы мобилизовать мужчин насильно, им начали предлагать деньги за контракт, одноразовые выплаты, а потери уменьшили тем, что посылали их в более безопасные районы, например, в Сирию вместо Украины,

– говорится в статье.

Чеченская диаспора против Путина. Но не говорит об этом вслух, опасаясь мести со стороны Кремля. В самой Чечне преимущественно поддерживают диктатора, хоть и помнят войны с Москвой и депортации. Вероятно, здесь или не хватает образования, или пропаганда была успешной.

Россияне очень давят на чеченцев, поэтому пока режиму ничто не угрожает. Из-за санкций людям труднее поддерживать связи с мусульманами из других стран, а Москва вкладывается в горнолыжный туризм на Кавказе. Поэтому сейчас вряд ли кто-то выступит против Путина. Но за фасадом приличия могут скрываться протестные настроения.

Есть общие цели борьбы с режимом среди джихадистов, среди националистов из всех республик, даже среди ультраправых боевиков в Украине, которые приезжают из России. Эти люди сотрудничают на линии фронта, они воюют в Украине, у них общее мнение, что будет следующим шагом. Но следующий шаг остается крайне туманным и не очень понятным, как это будет происходить и каким будет процесс,

– уверены ученые.

Они констатируют: внутри России люди подвергаются репрессиям, не имеют ни средств, ни возможности начать сопротивление. А бойцы и диаспора пока не могут им ничего предложить.