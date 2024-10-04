Об этом 24 Каналу сказала социолог, основательница исследовательской группы ExtremeScan Елена Конева, отметив, что в целом власти и остальным россиянам было откровенно безразлична судьба на жителей Курщины.

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Почему россияне готовы отдавать свои деньги на контрактную армию

С началом Курского вторжения в России возник интересный феномен – появилась высокая тревожность относительно потенциальной мобилизации. Успешная и неожиданная для всех Курская операция показала, что в российской армии есть очевидный дефицит человеческих ресурсов.

Это эгоцентрическая реакция. Россияне переживали не столько за жителей Курщины, как боялись за себя,

– отметила основательница исследовательской группы ExtremeScan.

С 37% в августе до 43% в сентябре в России увеличилось количество людей, которые считают, что нужно тратить деньги на армию. Если смотреть на это поверхностно, то можно воспринять, что это милитаристская реакция, однако это не так.

Секрет этих показателей прост – армия в России преимущественно коммерческая и люди понимают, что основа вооруженных сил это выплаты. Именно поэтому часть россиян, когда произошло вторжение, проявили готовность отдавать деньги на контрактную армию, ведь тогда не будет необходимости в массовой мобилизации.

Курское вторжение имеет большое влияние на россиян. Факт пересечения "священных" российских границ, присутствие украинских военных и техники показали провал российской армии. И пропаганда здесь уже не поможет,

– сказала Конева.

По ее словам, поддержка войны среди российского общества падает. Ведь россиянам не нужна война, в которой им нужно воевать.

Обратите внимание! Российские власти избегают новой мобилизации, поскольку боится негативной реакции среди населения. К слову, Кремль до сих пор не смог подавить локальные протесты, которые организовали жены российских мобилизованных солдат с момента частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года.