Чего хочет Кремль – оставить Лукашенко или разогревать протесты: ответ Бессмертного
Протесты из-за выборов в Беларуси прошли в 33 городах страны, задержали более 3 тысяч человек. Большинство протестующих – это молодежь, которая поднялась против диктатуры Лукашенко. Им инкриминируют организацию массовых беспорядков и нападение на полицейских.
Нужно четко понимать: за тем, что происходит сейчас в стране, стоит Кремль. Такое мнение в прямом эфире 24 канала выразил Роман Бессмертный, бывший посол Украины в Беларуси.
Стоит внимания Российские спецвойска подавляли протесты в Беларуси, – Бессмертный
Отвечая на вопрос о том, кого будет поддерживать Кремль, оппозицию или власть, дипломат заверил: Россия поддерживает только Россию.
Кремль играет в этой игре на себя. Он разыгрывает спектакль поединка белоруса с белорусом. Ключевую роль для этого играет марионетка Лукашенко,
– подчеркнул он.
И добавил, что для России, которая наблюдает за этой ситуацией, выгодна как победа Лукашенко, так и сохранение статуса-кво и начало бунтов. Ведь это означает, что она будет доминировать в экономическом, информационном и силовом планах.
"А все эти "ура-патриотические" лозунги Лукашенко – это была лишь попытка выявить активистов. Обнаружив их еще до начала выборов, более 200 человек арестовали. За период выборов это количество достигло 450. А 9 августа увеличилось еще", – отметил Бессмертный.
Бессмертный о ситуации в Беларуси: смотрите видео 24 канала
Массовые протесты в Беларуси: что известно
- В Беларуси не утихают акции протестов, которые начались после объявления экзитполов президентских выборов. Успокаивать толпу отправили тысячи силовиков.
- Участники митингов вышли на улицы и объясняют, что устали от 26-летнего правления Александра Лукашенко. Поэтому хотят иметь право сменить руководителя страны.
- Митинги переросли в столкновения с правоохранителями. Те применяют шумовые гранаты, стреляют резиновыми пулями и бьют дубинками активистов. Власть не скрывает, что использует против демонстрантов спецсредства.
- В результате столкновений пострадали более 50 граждан, в том числе 39 сотрудников милиции, многие из которых – госпитализированы.
- Согласно официальным экзитполам, Александр Лукашенко получил почти 80% поддержки. В ЦИК говорят, что эти данные правдивы и вряд ли результаты изменятся. Однако альтернативные опросы показывают, что побеждает его оппонентка Светлана Тихановская.