Протесты из-за выборов в Беларуси прошли в 33 городах страны, задержали более 3 тысяч человек. Большинство протестующих – это молодежь, которая поднялась против диктатуры Лукашенко. Им инкриминируют организацию массовых беспорядков и нападение на полицейских.

Нужно четко понимать: за тем, что происходит сейчас в стране, стоит Кремль. Такое мнение в прямом эфире 24 канала выразил Роман Бессмертный, бывший посол Украины в Беларуси.

Стоит внимания Российские спецвойска подавляли протесты в Беларуси, – Бессмертный

Отвечая на вопрос о том, кого будет поддерживать Кремль, оппозицию или власть, дипломат заверил: Россия поддерживает только Россию.

Кремль играет в этой игре на себя. Он разыгрывает спектакль поединка белоруса с белорусом. Ключевую роль для этого играет марионетка Лукашенко,

– подчеркнул он.

И добавил, что для России, которая наблюдает за этой ситуацией, выгодна как победа Лукашенко, так и сохранение статуса-кво и начало бунтов. Ведь это означает, что она будет доминировать в экономическом, информационном и силовом планах.

"А все эти "ура-патриотические" лозунги Лукашенко – это была лишь попытка выявить активистов. Обнаружив их еще до начала выборов, более 200 человек арестовали. За период выборов это количество достигло 450. А 9 августа увеличилось еще", – отметил Бессмертный.

Бессмертный о ситуации в Беларуси: смотрите видео 24 канала

Массовые протесты в Беларуси: что известно