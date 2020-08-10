Чого хоче Кремль – залишити Лукашенка чи розігрівати протести: відповідь Безсмертного
Протести через вибори в Білорусі пройшли в 33 містах країни, затримали понад 3 тисячі людей. Більшість протестувальників – це молодь, яка піднялася проти диктатури Лукашенка. Їм інкримінують організацію масових заворушень та напад на поліцейських.
Потрібно чітко розуміти: за тим, що відбувається зараз в країні, стоїть Кремль. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив Роман Безсмертний, колишній посол України в Білорусі.
Варте уваги Російські спецвійська придушували протести в Білорусі, – Безсмертний
Відповідаючи на питання про те, кого може підтримувати Кремль, опозицію чи владу, дипломат запевнив: Росія підтримує лише Росію.
Кремль грає в цій грі на себе. Він розігрує спектакль поєдинку білоруса з білорусом. Ключову роль для цього грає маріонетка Лукашенко,
– підкреслив він.
Й додав, що для Росії, яка спостерігає за цією ситуацією, вигідна як перемога Лукашенка, так і збереження статусу-кво та початок бунтів. Адже це означає, що вона домінуватиме в економічному, інформаційному та силовому планах.
"А всі оці "ура-патріотичні" лозунги Лукашенка – це була лише спроба проявити активістів. Виявивши їх ще до початку виборів, понад 200 людей арештували. За період виборів ця кількість досягла 450. А 9 серпня – збільшилася ще", – зазначив Безсмертний.
Безсмертний про ситуацію в Білорусі: дивіться відео 24 каналу
Масові протести в Білорусі: що відомо
- В Білорусі не вщухають акції протестів, які розпочалися після оголошення екзит-полів президентських виборів. Приборкувати натовп відправили тисячі силовиків.
- Учасники мітингів вийшли на вулиці і пояснюють, що втомилися від 26-річного правління Олександра Лукашенка. Тож хочуть мати право змінити керівника країни.
- Мітинги переросли у сутички з правоохоронцями. Ті застосовують шумові гранати, стріляють гумовими кулями і б'ють кийками активістів. Влада не приховує, що використовує проти демонстрантів спецзасоби.
- В результаті зіткнень постраждали понад 50 громадян, зокрема 39 співробітників міліції, багато з яких – госпіталізовані.
- За офіційними екзитполами, Олександр Лукашенко отримав майже 80% підтримки. У ЦВК кажуть, що ці дані правдиві і навряд чи результати зміняться. Проте альтернативні опитування показують, що перемагає його опонентка Світлана Тихановська.