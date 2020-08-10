Протести через вибори в Білорусі пройшли в 33 містах країни, затримали понад 3 тисячі людей. Більшість протестувальників – це молодь, яка піднялася проти диктатури Лукашенка. Їм інкримінують організацію масових заворушень та напад на поліцейських.

Потрібно чітко розуміти: за тим, що відбувається зараз в країні, стоїть Кремль. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив Роман Безсмертний, колишній посол України в Білорусі.

Варте уваги Російські спецвійська придушували протести в Білорусі, – Безсмертний

Відповідаючи на питання про те, кого може підтримувати Кремль, опозицію чи владу, дипломат запевнив: Росія підтримує лише Росію.

Кремль грає в цій грі на себе. Він розігрує спектакль поєдинку білоруса з білорусом. Ключову роль для цього грає маріонетка Лукашенко,

– підкреслив він.

Й додав, що для Росії, яка спостерігає за цією ситуацією, вигідна як перемога Лукашенка, так і збереження статусу-кво та початок бунтів. Адже це означає, що вона домінуватиме в економічному, інформаційному та силовому планах.

"А всі оці "ура-патріотичні" лозунги Лукашенка – це була лише спроба проявити активістів. Виявивши їх ще до початку виборів, понад 200 людей арештували. За період виборів ця кількість досягла 450. А 9 серпня – збільшилася ще", – зазначив Безсмертний.

Безсмертний про ситуацію в Білорусі: дивіться відео 24 каналу

Масові протести в Білорусі: що відомо