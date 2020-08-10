Одразу після закриття виборчих дільниць в Білорусі спалахнули акції протесту. Попри те, що вони були масовими, кількість спецвійськ домінувала над кількістю протестуючих в усіх містах.

Це означає, що у придушенні цих протестів брали участь не лише спецвійська Білорусі, а й Росії. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив Роман Безсмертний, колишній посол України в Білорусі (2010-2011).

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Він також наголосив, що у 2014 році міністерства внутрішніх справ РФ та Білорусі підписали угоду про взаємну допомогу.

Цей документ передбачав допомогу військами для охорони громадського порядку та навіть державного кордону,

– пояснив дипломат.

Безсмертний переконаний: протести в Білорусі будуть наростати, адже зупинити їх вже неможливо. "Емоції взяли верх, ненависть міліції та спецвійськ лише спонукає людей до протесту", – додав він.



Після виборів у Білорусі спалахнули масові протести / Фото TUT.BY

Крім цього, дипломат зауважив: якщо протест не має лідерів, він стає стихійним. З одного боку, це означає, що він буде радикалізуватися. Натомість з іншого – що владі буде легко його придушувати.

Протести після виборів в Білорусі: основне

В Білорусі не вщухають акції протестів, які розпочалися після оголошення екзит-полів президентських виборів. Приборкувати натовп відправили тисячі силовиків.

Учасники мітингів вийшли на вулиці і пояснюють, що втомилися від 26-річного правління Олександра Лукашенка. Тож хочуть мати право змінити керівника країни.

Мітинги переросли у сутички з правоохоронцями. Ті застосовують шумові гранати, стріляють гумовими кулями і б'ють кийками активістів. Влада не приховує, що використовує проти демонстрантів спецзасоби.

За офіційними екзитполами, Олександр Лукашенко отримав майже 80% підтримки. У ЦВК кажуть, що ці дані правдиві і навряд чи результати зміняться. Проте альтернативні опитування показують, що перемагає його опонентка Світлана Тихановська.

Безсмертний про ситуацію в Білорусі: дивіться відео 24 каналу