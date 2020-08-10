Сразу после закрытия избирательных участков в Беларуси вспыхнули акции протеста. Несмотря на то, что они были массовыми, количество спецвойск доминировало над количеством протестующих во всех городах.

Это означает, что в подавлении этих протестов участвовали не только спецвойска Беларуси, но и России. Такое мнение в прямом эфире 24 канала выразил Роман Бессмертный, бывший посол Украины в Беларуси (2010 – 2011).

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Он также отметил, что в 2014 году министерства внутренних дел РФ и Беларуси подписали соглашение о взаимной помощи.

Этот документ предусматривал помощь войсками для охраны общественного порядка и даже государственной границы,

– объяснил дипломат.

Бессмертный убежден: протесты в Беларуси будут нарастать, так как остановить их уже невозможно. "Эмоции взяли верх, ненависть милиции и спецвойск только побуждает людей к протесту", – добавил он.



После выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты / Фото TUT.BY

Кроме этого, дипломат отметил: если протест не имеет лидеров, он становится стихийным. С одной стороны, это означает, что он будет радикализироваться. Зато с другой – что власти будет легко его подавлять.

Протесты после выборов в Беларуси: главное

В Беларуси не утихают акции протестов, которые начались после объявления экзитполов президентских выборов. Успокаивать толпу отправили тысячи силовиков.

Участники митингов вышли на улицы и объясняют, что устали от 26-летнего правления Александра Лукашенко. Поэтому хотят иметь право сменить руководителя страны.

Митинги переросли в столкновения с правоохранителями. Те применяют шумовые гранаты, стреляют резиновыми пулями и бьют дубинками активистов. Власть не скрывает, что использует против демонстрантов спецсредства.

Согласно официальным экзитполам, Александр Лукашенко получил почти 80% поддержки. В ЦИК говорят, что эти данные правдивы и вряд ли результаты изменятся. Однако альтернативные опросы показывают, что побеждает его оппонентка Светлана Тихановская.

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