Этот саммит начался в Вильнюсе 29 мая. Вицепремьер также попросила представить мир, где Россия победила эту войну и призвала не допустить такого развития событий.

Тема Остановите пропаганду и признайте Россию государством-террористкой, – Резников в НАТО

Требуются 7 важных шагов

Стефанишин призвала парламентариев стран-членов НАТО усилить давление на свои правительства. Потому что сейчас это необходимо для получения Украиной поддержки. Кроме того, такие действия могут помочь в дальнейшей изоляции России от цивилизованных стран.

Среди необходимых шагов она назвала:

полное торговое эмбарго на российские энергоресурсы;

ограничение каких-либо возможностей обхода санкций агрессором;

направление замороженных финансовых ресурсов для компенсаций Украине;

отказ от расчетов за газ в русских рублях;

тотальное отключение каждого из русских банков от системы SWIFT;

расширение индивидуальных санкций и визовых ограничений для россиян;

запрещение трансляции всех российских пропагандистских каналов.

Необходимо немедленно разорвать цепь энергетической зависимости от России и обеспечить Украину всеми типами вооружения, которая позволит перейти от обороны к контрнаступлению.

– подчеркнула вице-премьер.

Она добавила, что политика двусмысленности долгое время преобладала в странах евроатлантического пространства. Мол, именно это направило сигнал диктатуре России, что международный порядок можно изменить войной. При этом война эта оплачивается европейскими деньгами, которые до сих пор систематически поступают России.

Мы знаем, как будет выглядеть победа России

Вице-премьер сказала, что некоторые боятся поражения России или просто не верят, что они возможны. Однако здесь следует представить мир, если в нем будет поражение Украины.

С победой России не будет надежды на безопасную и свободную жизнь на европейском континенте. Правила будет определять сила, а не международное право,

– заявила Стефанишина.

Она пыталась убедить, что украинцы уже хорошо знают, как это может выглядеть. Ведь на оккупированных территориях сейчас находятся сотни тысяч украинцев. Их жизни полны страха и отравлены российским террором .

Мнение президента – Украина укрепила бы НАТО: смотрите видео