Цей саміт розпочався у Вільнюсі 29 травня. Віцепрем'єрка також попросила уявити світ, де Росія перемогла цю війну та закликала не допустити такого розвитку подій.

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Потрібні 7 важливих кроків

Стефанішина закликала парламентарів країн-членів НАТО посилити тиск на свої уряди. Бо зараз це необхідно для отримання Україною підтримки. Окрім цього, такі дії можуть допомогти в подальшій ізоляції Росії від цивілізованих країн.

Серед необхідних кроків вона, зокрема, назвала:

повне торговельне ембарго на російські енергоресурси;

обмеження будь-яких можливостей обходу санкцій агресором;

направлення заморожених фінансових ресурсів для компенсацій Україні;

відмова від розрахунків за газ у російських рублях;

тотальне відключення кожного з російських банків від системи SWIFT;

розширення індивідуальних санкцій та візових обмежень для росіян;

заборона трансляції всіх російських пропагандистських каналів.

Необхідно негайно розірвати ланцюг енергетичної залежності від Росії та забезпечити Україну всіма типами озброєння, яка дозволить перейти від оборони до контрнаступу,

– наголосила віцепрем'єрка.

Вона додала, що політика двозначності тривалий час переважала у країнах євроатлантичного простору. Мовляв, саме це надіслало сигнал диктатурі Росії, що міжнародний порядок можна змінити війною. При цьому, війна ця оплачується європейськими грошима, які досі систематично надходять Росії.

Ми знаємо, як виглядатиме перемога Росії

Віцепрем'єрка сказала, що дехто боїться поразки Росії чи просто не вірить, що вона можлива. Проте тут варто уявити світ, якщо в ньому буде поразка України.

З перемогою Росії не буде надії на безпечне і вільне життя на європейському континенті. Правила визначатиме сила, а не міжнародне право,

– заявила Стефанішина.

Вона намагалася переконати, що українці вже добре знають, який вигляд це може мати. Адже на окупованих територіях зараз перебувають сотні тисяч українців. Їхні життя сповнені страху та отруєні російським терором.

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