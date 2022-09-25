Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. Он также отметил, что не совсем объективно так трактовать эти выборы, ведь россия не побеждает в Италии.

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Да, в этой стране все же есть пророссийские политики, но это не означает, что им будут диктовать из кремля правила поведения,

– убежден Семенюк.

Он добавляет, что уже начали говорить о том, что Джорджия Мелони может стать премьер-министром, потому что ее партия по данным экзитполов побеждает с 25% преимуществом.

"И она достаточно проевропейская, но в то же время отдавала положительные пассажи Орбану. Да, в этой коалиции могут быть люди, которые будут "друзьями путина". Прежде всего, говорится о давнем товарище кремлевского диктатора Берлускони", – добавляет политолог.

Но вряд ли это будет пророссийское правительство, такое мнение высказал Тарас Семенюк, ведь в Италии работают институты власти, а по социологическим показателям большинство ее граждан поддерживают санкции и предоставление нам оружия, резюмирует он.

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