Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк. Він також зазначив, що не зовсім об’єктивно так трактувати ці вибори, адже росія не перемагає у Італії.

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Так, у цій країні все ж є проросійські політики, але це не означає, що їм диктуватимуть із кремля правила поведінки,

– переконаний Семенюк.

Він додає, що вже почали говорити про те, що Джорджія Мелоні може стати прем’єр-міністеркою, бо її партія за даними екзитполів перемагає із 25% перевагою.

"І вона є доволі проєвропейською, але водночас віддавала позитивні пасажі Орбану. Так, у цій коаліції можуть бути люди, які будуть "друзями путіна". Насамперед, мовиться про давнього товариша кремлівського диктатора Берлусконі", – додає політолог.

Але навряд це буде проросійський уряд, таку думку висловив Тарас Семенюк, адже у Італії працюють інститути влади, а за соціологічними показниками, більшість її громадяв підтримують санкції та надання нам зброї, резюмує він.

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