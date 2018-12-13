Чего больше всего боится Путин: ответ экс-посла США

Президент РФ Владимир Путин боится падения своих рейтингов и изменения собственного режима из-за поддержки в России западных ценностей. Однако главный для него фронт – Украина, которая стремится к этим ценностям.

Такое мнение высказал бывший посол США, экс-заместитель генсека НАТО, а сейчас старший научный сотрудник центра "Атлантический совет" Александер Вершбоу, передает "Укринформ".

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По словам эксперта, Путин внимательно следит за своими рейтингами, потому что для него это вопрос личной безопасности и убеждения, что Запад хочет изменить его режим.

"Он не боится НАТО или военной угрозы, он боится идей и ценностей Запада, и наших попыток распространять их. Я думаю, Путин видит себя в войне с Западом и западными ценностями. В этой войне существует много фронтов, включая фронты внутри Европы, в США", – отметил Вершбоу.

Аналитик добавил, что сейчас идет информационная война. Поэтому Европа и Штаты должны много сделать, чтобы преодолеть угрозы информационного противостояния, пропаганды и дезинформации.

Но основной фронт для Путина – Украина. И это наиболее тяжелая битва для нас, в которой мы можем сделать многое с точки зрения сдерживания прямой агрессии,

– отметил экс-заместитель генсека НАТО.

Вершбоу подчеркнул, что Запад не должен держаться на расстоянии, а наоборот – сосредоточиться на реальной поддержке стран, которых Путин "явно хочет покорить для создания нового Советского Союза".

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"Я думаю, что события последних недель в Азовском море лишь подтверждают, что Путин имеет еще много козырей в рукаве", – отметил эксперт.

Он предположил, что к проведению выборов в Украине могут произойти новые "драматические" события, и РФ может готовить провокации, которые она использует для новой агрессии против украинского народа.