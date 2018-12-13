Чого найбільше боїться Путін: відповідь екс-посла США

Президент РФ Володимир Путін боїться падіння своїх рейтингів та зміни власного режиму через підтримку в Росії західних цінностей. Проте головний для нього фронт – Україна, яка прагне до цих цінностей.

Таку думку висловив колишній посол США, екс-заступник генсека НАТО, а зараз старший науковий співробітник центру "Атлантична рада" Александер Вершбоу, передає "Укрінформ".

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За словами експерта, Путін уважно стежить за своїми рейтингами, бо для нього це питання особистої безпеки і переконання, що Захід хоче змінити його режим.

"Він не боїться НАТО або військової загрози, він боїться ідей та цінностей Заходу, і наших намагань поширювати їх. Я думаю, Путін бачить себе у війні із Заходом і західними цінностями. У цій війні існує багато фронтів, включно з фронтами всередині Європи, в США", – зазначив Вершбоу.

Аналітик додав, що зараз триває інформаційна війна. Тому, Європа і Штати мають багато зробити, аби подолати загрози інформаційного протистояння, пропаганди та дезінформації.

Але основний фронт для Путіна – Україна. І це є найбільш важкою битвою для нас, у якій ми можемо зробити багато чого з точки зору стримування прямої агресії,

– наголосив екс-заступник генсека НАТО.

Вершбоу підкреслив, що Захід не має триматися на відстані, а навпаки – зосередитися на реальній підтримці країн, яких Путін "явно хоче підкорити для створення нового Радянського Союзу".

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"Я думаю, що події останніх тижнів в Азовському морі лише підтверджують, що Путін має ще багато козирів у рукаві", – зауважив експерт.

Він припустив, що до проведення виборів в Україні можуть статися нові "драматичні" події, і РФ може готувати провокації, які вона використає для нової агресії проти українського народу.