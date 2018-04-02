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Чего начал бояться Путин после трагедии в Кемерово: мнение российского оппозиционера

214 Читати новину українською
Владимир Путин
Владимир Путин / Соцсети

После трагических событий в российском Кемерово президент России Владимир Путин начал понимать многие вещи, которые добра ему не сулят. Кроме того, в Кремле наконец поняли, что эта власть является не безграничной.

Такое мнение высказал известный российский оппозиционный политик Константин Боровой, передает "Обозреватель".

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По его убеждению, после трагических событий в Кемерово "с очевидностью проявился безусловный испуг власти".

"Это Путин, который боится встречаться с гражданами, Путин, который даже боится посещать больных. В больнице ему подставляют какого-то фиктивного больного. Это означает, что Путин, Кремль осознает бесперспективность сохранения статуса-кво. И это означает, что даже Кремль готов меняться, адаптироваться", – отметил он.

В то же время он подчеркнул, что Кремль не готов уступать власть, потому что это очень страшно.

"И очевидно, что тогда придется нести ответственность за много-много преступлений. Но осознание того, что эта безграничная власть заканчивается, можно рассматривать как экспертное заключение Кремля относительно своего выживания", – добавляет политик.

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Кроме того, оппозиционер подчеркнул, Кремль понимает, что сохранение статус-кво, сегодняшнего положения не возможно.

"Это означает, что оно будет меняться – усилиями Кремля или в противоречие усилиям Кремля, то есть с усилением силовой составляющей или с победой какого-то благоразумия. В любом случае мы приближаемся к периоду перемен", – резюмировал Боровой.

Теги: Новости политики Пожар в Кемерово Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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