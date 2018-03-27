Ющенко назвал главный страх Путина

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что по действующему хозяину Кремля серьезно может ударить солидарность со стороны мирового сообщества. Кроме того, как он утверждает, "экономика России рухнет, если уменьшить использование ее природных ресурсов", поэтому нужно против Кремля применять, в частности, экономический компонент.

Такое заявление он сделал в комментарии Sky News.

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В частности, политик приветствовал решение мирового сообщества о выдворении российских дипломатов, что стало следствием "руки Кремля" в отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Я не сомневаюсь, что это сделала Россия. Хочу, чтобы и западное сообщество (западные и европейские правительства) не сомневалось. Я полностью согласен с позицией Великобритании. Меня очень радует, что она получила международные поддержку и солидарность. Считаю, что политически это очень важная позиция, которую также проявили объединенная Европа и Соединенные Штаты. Но я не хочу, чтобы все ограничивалось только этим шагом, благодаря чему мы можем противостоять современной империалистической российской политике,

– сказал третий украинский президент.

Правда, он критически высказался относительно политики Запада в отношении действий России, которая наблюдалась на протяжении последних десятилетий. По его словам, должна быть мгновенная реакция на попытки России вмешаться в деятельность других стран.

"Если мы говорим о политике Кремля в течение последних 15 лет, то она опасна", – добавил политик.

Как он подчеркивает, отвечать Кремлю стоит с помощью как дипломатического, военного, так и безопасностного компонента, экономики, финансов, санкций.

"Конечно, можно говорить и о военном оборонительном компоненте, когда есть ответ на каждую российскую провокацию. Но сегодня такой ответ не агрессивный, потому что речь идет не о завоевании. Речь идет о нормальной реакции на агрессивные действия России на украинской территории сегодня", – отмечает Ющенко.

По его убеждению, те действия, которые Россия совершает сегодня на территориях Великобритании и США, наблюдались в Украине несколько лет назад.

"Я говорю про отравления, фейковые новости, финансирование радикальных партий. Мы видим ту же вещь. Все это является страшным повторением того, что происходило в моей стране", – утверждает бывший украинский гарант.

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Также Ющенко считает, что единственная вещь, с помощью которой можно контролировать Путина – это солидарность мировых стран в экономическом плане, поскольку "экономика России рухнет, если уменьшить использование ее природных ресурсов".

"Чего больше всего боится Путин? Солидарности. Международной солидарности. Посмотрите, решение 24 стран о выдворении российских дипломатов. Это важный шаг в мире. Это самый мощный удар, который наносят Путину на месяцы", – констатировал Ющенко.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.