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Ющенко назвав головний страх Путіна

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Володимир Путін і Віктор Ющенко
Володимир Путін і Віктор Ющенко / Соцмережі

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що по чинному господарю Кремля серйозно може вдарити солідарність з боку світової спільноти. Крім того, як переконує він, "економіка Росії впаде, якщо зменшити використання її природних ресурсів", тому потрібно проти Кремля застосовувати, зокрема, економічний компонент.

Таку заяву він зробив у коментарі Sky News.

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Зокрема, політик привітав рішення світової спільноти щодо видворення російських дипломатів, яке стало наслідком "руки Кремля" в отруєнні колишнього розвідника Сергія Скрипаля.

Я не маю сумніву, що це зробила Росія. Хочу, щоб так само і західна спільнота (західні та європейські уряди) не мала. Я повністю погоджуюся з позицією Великої Британії. Мене дуже тішить, що вона отримала міжнародні підтримку та солідарність. Вважаю, що політично це дуже важлива позиція, яку також проявили об’єднана Європа та Сполучені Штати. Але я не хочу, що все обмежувалося лише цим кроком, завдяки чому ми можемо протистояти сучасній імперіалістичній російській політиці,
– зауважив третій український президент.

Щоправда, він критично висловився щодо політики Заходу стосовно дій Росії, яка спостерігалася упродовж останніх десятирічь. За його словами, має бути миттєва реакція на спроби Росії втрутитися у діяльність інших країн.

"Якщо ж ми говоримо про політику Кремля упродовж останніх 15 років, то вона є небезпечною", – додав політик.

Як підкреслює він, відповідати Кремлю варто за допомогою як дипломатичного, військового, так і компонентів безпеки, економіки, фінансів, санкцій.

"Звичайно, можна говорити і про військовий оборонний компонент, коли є відповідь на кожну російську провокацію. Але сьогодні така відповідь не є агресивною, бо йдеться не про завоювання. Йдеться про нормальну реакцію на агресивні дії Росії на українській території сьогодні", – зазначає Ющенко.

На його переконання, ті дії, які Росія вчиняє сьогодні на територіях Великої Британії та США, спостерігалися в Україні кілька років тому.

"Маю на увазі отруєння, фейкові новини, фінансування радикальних партій. Ми бачимо ту саму річ. Все це є страхітливим повторенням того, що відбувалося у моїй країні", – стверджує колишній український гарант.

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Також Ющенко вважає, що єдина річ, за допомогою якої можна контролювати Путіна, – це солідарність світових країн у економічному плані, оскільки "економіка Росії впаде, якщо зменшити використання її природних ресурсів".

"Чого найбільше боїться Путін? Солідарність. Міжнародна солідарність. Подивіться, рішення 24 країн щодо видворення російських дипломатів. Це найважливіший крок у світі. Це найпотужніший удар, який завдають Путіну на місяці", – констатував Ющенко.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Віктор Ющенко Видворення російських дипломатів Україна – Росія Отруєння Сергія Скрипаля отруєння Європа Новини США Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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