Журналистка сообщила о нахальном поведении властей в России после пожара в Кемерове

Власть Росии после смертельного пожара в Кемерове никак не реагировала и всевозможными способами пыталась замолчать масштабы трагедии. Кроме того, после ничего существенного не изменится, кроме "количества "ленд крузеров" у местных генералов МЧС".

Об этом заявила известная российская журналистка Юлия Латынина в своей авторской программе на радиостанции "Эхо Москвы".

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В общем, я думаю, мы не очень удивлены, потому что как ведут себя наши органы – так, к сожалению, они и ведут себя. Вот они просто не смогли перестроиться в тот момент, пока на их глазах горели десятки детей. Зато оперативность замалчивание события они, конечно, очень большую проявили. Еще суток не прошло – оживленные кемеровские менты уже изымали камеры и мобильники у жителей близлежащих домов. Они не позволяли родителям узнать погибших детей раньше, чем подпишут подписку о неразглашении. И далее там началась уже совсем какая-то жесть типа истории с Востриковим, который потерял жену, сестру и трех детей, и когда у него из-за его общественной активности ломают аккаунт, удаляют фотографии только что погибшей жены,

– подчеркивает она.

По ее убеждению, ситуация в Кемерове очень напоминает Беслан, правда здесь в заложники людей взяли не терорристы, а "вся средневековая система современной российской жизни, несовместимая с высокотехнологичным мегаполисом".

"Вот это страшно фантастическая история. Это тоже напоминает Беслан. Потому что, когда начинался Беслан, президент Путин тоже был неподалеку. Он летел открывать школу в Нальчик. Когда он услышал о Беслане, самолет развернули...Сейчас Путин молчал целый день. Прилетев в Кузбасс, он тоже не удостоил встречей родственников погибших. Собственно, то, что он прилетел – это он прилетел для картинки в телевизоре: президент Путин возлагает цветы и встречается с инициативной группой. Еще несколько лет назад такая картинка бы прошла. Но сейчас время социальных сетей, и многие удивились. Собственно, Путин был как раз в разгар пожара в телевизоре, потому что, когда горели дети, шел очередной документальный сериал о его величии", – отметила политический обозреватель.

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Кроме того, по словам журналистки, зато "Ольгинские тролли" проявили максимальную оперативность, так как ролики о пожаре в Кемерове стали набирать максимальное количество дизлайков.

"После трагедии в Кемерове, конечно, будет ужесточение правил. Разумеется, если у нас – 220 тысяч человек, из которых в пожарной службе сделают 500 тысяч, и 300 из них будут проверяющими, понятно, что никакого бизнеса не оставят без внимания. Но как это будет способствовать увеличению пожарной безопасности Ответ: пожарная безопасность это еще раз снизит, потому что чем больше будут платить люди пожарным инспекторам, тем больше будет денег, собственно, на пожарную безопасность. Вот есть простая максима: если какая-то служба используется исключительно для получения взяток, то увеличение регуляции не увеличивает безопасность. Она увеличивает только количество "ленд крузеров" у местных генералов МЧС", – добавляет Латынина.