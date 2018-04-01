02:57
2 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 7°C
  • четверг
    15°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Журналистка сообщила о нахальном поведении властей в России после пожара в Кемерове

58 Читати новину українською
Юлия Латынина
Юлия Латынина / Фото из открытых источников

Власть Росии после смертельного пожара в Кемерове никак не реагировала и всевозможными способами пыталась замолчать масштабы трагедии. Кроме того, после ничего существенного не изменится, кроме "количества "ленд крузеров" у местных генералов МЧС".

Об этом заявила известная российская журналистка Юлия Латынина в своей авторской программе на радиостанции "Эхо Москвы".

Читайте также: В России много детей госпитализированы из-за выброса газа на полигоне: народ взбунтовался

В общем, я думаю, мы не очень удивлены, потому что как ведут себя наши органы – так, к сожалению, они и ведут себя. Вот они просто не смогли перестроиться в тот момент, пока на их глазах горели десятки детей. Зато оперативность замалчивание события они, конечно, очень большую проявили. Еще суток не прошло – оживленные кемеровские менты уже изымали камеры и мобильники у жителей близлежащих домов. Они не позволяли родителям узнать погибших детей раньше, чем подпишут подписку о неразглашении. И далее там началась уже совсем какая-то жесть типа истории с Востриковим, который потерял жену, сестру и трех детей, и когда у него из-за его общественной активности ломают аккаунт, удаляют фотографии только что погибшей жены,
– подчеркивает она.

По ее убеждению, ситуация в Кемерове очень напоминает Беслан, правда здесь в заложники людей взяли не терорристы, а "вся средневековая система современной российской жизни, несовместимая с высокотехнологичным мегаполисом".

"Вот это страшно фантастическая история. Это тоже напоминает Беслан. Потому что, когда начинался Беслан, президент Путин тоже был неподалеку. Он летел открывать школу в Нальчик. Когда он услышал о Беслане, самолет развернули...Сейчас Путин молчал целый день. Прилетев в Кузбасс, он тоже не удостоил встречей родственников погибших. Собственно, то, что он прилетел – это он прилетел для картинки в телевизоре: президент Путин возлагает цветы и встречается с инициативной группой. Еще несколько лет назад такая картинка бы прошла. Но сейчас время социальных сетей, и многие удивились. Собственно, Путин был как раз в разгар пожара в телевизоре, потому что, когда горели дети, шел очередной документальный сериал о его величии", – отметила политический обозреватель.

Читайте также: Почему в ТЦ в Кемерове состоялись душераздирающие вещи: журналистка опубликовала важные детали

Кроме того, по словам журналистки, зато "Ольгинские тролли" проявили максимальную оперативность, так как ролики о пожаре в Кемерове стали набирать максимальное количество дизлайков.

"После трагедии в Кемерове, конечно, будет ужесточение правил. Разумеется, если у нас – 220 тысяч человек, из которых в пожарной службе сделают 500 тысяч, и 300 из них будут проверяющими, понятно, что никакого бизнеса не оставят без внимания. Но как это будет способствовать увеличению пожарной безопасности Ответ: пожарная безопасность это еще раз снизит, потому что чем больше будут платить люди пожарным инспекторам, тем больше будет денег, собственно, на пожарную безопасность. Вот есть простая максима: если какая-то служба используется исключительно для получения взяток, то увеличение регуляции не увеличивает безопасность. Она увеличивает только количество "ленд крузеров" у местных генералов МЧС", – добавляет Латынина.

Напомним, пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня" вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. По предварительной версии, огонь вспыхнул в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку. В результате инцидента погибли 64 человека и 79 человек пострадали.

Теги: Новости России Пожар в Кемерово Коррупция Владимир Путин Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом
сегодня, 01:01 Семейные врачи, на старт: важные вопросы о подписании договора с врачом
Яніна Ткачук 2083
Главная новости 1 апреля: Порошенко в Мариуполе, е-декларации нардепов и День смеха
1 апреля, 23:14 Главная новости 1 апреля: Порошенко в Мариуполе, е-декларации нардепов и День смеха
105
Хто в Україні найрезонансніше пожартував 1 квітня: підбірка гумористичних хітів дня
1 апреля, 23:10 Хто в Україні найрезонансніше пожартував 1 квітня: підбірка гумористичних хітів дня
Блог Медіа 1752
Топ-5 блогів тижня: бунтівні настрої на Донеччині, пожежа в Кемерові та як перемогти Росію
1 апреля, 21:57 Топ-5 блогів тижня: бунтівні настрої на Донеччині, пожежа в Кемерові та як перемогти Росію
Блог Медіа 607
Самые смешные мемы недели: выдворение дипломатов России и розыгрыши 1 апреля
1 апреля, 20:00 Самые смешные мемы недели: выдворение дипломатов России и розыгрыши 1 апреля
474
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук