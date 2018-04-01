Журналістка сповістила про нахабну поведінку влади у Росії після пожежі в Кемерові

Влада Росії після смертельної пожежі у Кемерові жодним чином не реагувала та всілякими способами намагалася замовчати масштаби трагедії. Крім того, опісля нічого суттєвого не зміниться, окрім "кількості "ленд крузерів" у місцевих генералів МНС".

Про це заявила відома російська журналістка Юлія Латиніна у своїй авторській програмі на радіостанції "Ехо Москви".

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Загалом, я думаю, ми не дуже є здивованими, тому що як поводяться наші органи – так, на жаль, вони і поводяться. Ось вони просто не змогли перебудуватися в той момент, поки на їхніх очах горіли десятки дітей. Зате оперативність замовчування події вони, звичайно, дуже велику проявили. Ще й доби не пройшло – жваві кемеровські менти вже вилучали камери та мобільники у жителів прилеглих будинків. Вони не дозволяли батькам впізнати загиблих дітей раніше, ніж підпишуть підписку про нерозголошення. І далі там почалася вже зовсім якась жерсть типу історії з Востріковим, який втратив дружину, сестру та трьох дітей, і коли у нього через його громадську активність ламають аккаунт, видаляють фотографії щойно загиблої дружини,

– підкреслює вона.

На її переконання, ситуація у Кемерові дуже нагадує Беслан, щоправда тут у заручники людей взяли не терористи, а "вся середньовічна система сучасного російського життя, що є несумісною із високотехнологічним мегаполісом".

"Ось це страшно фантастична історія. Це теж нагадує Беслан. Тому що, коли починався Беслан, президент Путін теж був неподалік. Він летів відкривати школу в Нальчику. Коли він почув про Беслан, літак розвернули... Зараз Путін мовчав цілий день. Прилетівши в Кузбас, він теж не удостоїв зустріччю родичів загиблих. Власне, те, що він прилетів – це він прилетів для картинки в телевізорі: президент Путін покладає квіти та зустрічається з ініціативною групою. Ще кілька років тому така картинка б пройшла. Але зараз час соціальних мереж, і багато хто здивувався. Власне, Путін був якраз в розпал пожежі в телевізорі, тому що, коли горіли діти, йшов черговий документальний серіал про його велич", – зауважила політичний оглядач.

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Крім того, за словами журналістки, натомість "Ольгінські тролі" проявили максимальну оперативність, тому що ролики про пожежу в Кемерові стали набирати максимальну кількість дізлайків.

"Після трагедії в Кемерові, звичайно, буде посилення правил. Зрозуміло, якщо у нас – 220 тисяч осіб, з яких у пожежній службі зроблять 500 тисяч, і 300 з них будуть перевіряльниками, зрозуміло, що жодного бізнесу не залишать без уваги. Але як це буде сприяти збільшенню пожежної безпеки? Відповідь: пожежна безпека це ще раз знизить, тому що чим більше будуть платити люди пожежним інспекторам, тим більше залишиться грошей, власне, на пожежну безпеку. Ось є проста максима: якщо якась служба використовується виключно для отримання хабарів, то збільшення регуляції не збільшує безпеку. Вона збільшує тільки кількість "ленд крузерів" у місцевих генералів МНС", – додає Латиніна.