У Росії багато дітей госпіталізовано через викид газу на полігоні: народ збунтувався
Уранці 21 березня у підмосковному містечку Волоколамськ внаслідок сильного викиду сірководню на звалищі "Ядрово" було госпіталізовано понад 20 учнів однієї зі шкіл.
Про це повідомляє інформаційна агенція ТАСС з посиланням на джерела у екстрених службах.
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"Вчителі звернули увагу на те, що діти почали погано почуватися, і викликали лікарів. Медики ухвалили рішення госпіталізувати 23 учнів з ознаками отруєння. При цьому інформація низки ЗМІ про те, що в школі розпилили газовий балончик, не знайшла підтвердження. Очевидно, причина – різкий запах сірководню", – зауважив співрозмовник ресурсу.
Згодом заступник начальника управління освіти Волоколамського району Катерина Волкова сповістила, що "в місті стався сильний викид, імовірно, сірководню".
"Ми вважаємо, що причина – звалище "Ядрово", жодних надзвичайних ситуацій у школах не було. Кільком учням стало погано через різкий запах сірководню, і їм прямо в школу викликали "швидку", – додала чиновниця.
Водночас директорка школи зазначила,що неприємний запах на вулицях міста стояв вже з самого ранку.
"І коли ми прийшли в школу, звичайно, діти почали скаржитися на головний біль і на погане самопочуття. Ми відразу відреагували. Класний керівник дзвонив батькам, батьки приїжджали та вже добровільно забирали дітей і самі вирішували, везти до лікарні дитину, чи ні. Госпіталізованих не було нікого", – сказала вона у коментарі радіостанції "Ехо Москви" та підкреслила, що школу вже провітрили та заняття там йшли за розкладом.
За інформацією "Інтерфакс", внаслідок інциденту постраждали 39 дітей: 23 учня було госпіталізовано та 16 отримали допомогу на місці. Усім потерпілим медики поставили діагноз "отруєння газом дратівної дії".
Як розповідають батьки, у їхніх дітей сильно підвищився тиск і відмовляли ноги, що вони не могли ходити, передає "Дождь".
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У госпіталізованих дітей спостерігалися такі симптоми, як запаморочення, блювота, задуха і непритомність. Один із лікарів районної лікарні підтвердив отруєння газом. За словами жителів, лікарям лікарні було направлено вказівку не діагностувати токсикоз і рекомендувати хворим приймати активоване вугілля, а також пити побільше води,
– розповів у ефірі каналу житель Волоколамська Дмитро Орлов.
До слова, наразі під лікарнею, де перебувають діти, зібрався несанкціонований мітинг у складі 200-300 осіб.
"Вночі був черговий викид газу, сірководню, і масово батьки повели дітей до приймальні районної лікарні. Народ збунтувався, зі шкіл просто вивозили на "швидких". З присутніх не всі постраждали: хтось прийшов, тому що вже нестерпно дихати, вночі знову був викид газу", – переконують активісти.
Зауважимо, що засновник полігону "Ядрово" Максим Конопко усіх протестувальників вважає провокаторами та стверджує, що у дітей немає жодних захворювань. Натомість жителі Волоколамська з початку весни домагаються закриття місцевого сміттєвого полігону, оскільки у місті відчутно неприємний запах і спостерігається погана екологічна обстановка.