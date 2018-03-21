13-річна дівчина влаштувала стрілянину по школярах у Росії

13-річна школярка відкрила стрілянину з пневматичного пістолета у школі № 15 міста Шадринськ Курганської області. Постраждало семеро дітей.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на головне управлінні МВС РФ по регіону.

Інцидент стався вранці 21 березня. Учениця відкрила стрілянину на перерві з пневматичного пістолета, який належить її батькові.

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"В одній зі шкіл Шадринська під час перерви дівчинка 13 років з пневматичного пістолета зробила декілька пострілів. В результаті події синці і садна, попередньо, отримали сім учнів 7-го класу", – йдеться у повідомленні.

Зі слів медиків, постраждалим не знадобилася госпіталізація. Одного з учнів забрала карета швидкої допомоги.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини події. Школа працює в штатному режимі.