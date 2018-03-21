13-летняя девушка устроила стрельбу по школьникам в России

13-летняя школьница открыла стрельбу из пневматического пистолета в школе № 15 города Шадринск Курганской области. Пострадали семеро детей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управлении МВД РФ по региону.

Инцидент произошел утром 21 марта. Ученица открыла стрельбу на перемене из пневматического пистолета, который принадлежит ее отцу.

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"В одной из школ Шадринска во время перерыва девочка 13 лет из пневматического пистолета произвела несколько выстрелов. В результате происшествия ушибы и ссадины, предварительно, получили семь учеников 7-го класса", – говорится в сообщении.

Со слов медиков, большинству пострадавшим не понадобилась госпитализация. Одного из учеников забрала карета скорой помощи.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины происшествия. Школа работает в штатном режиме.