Стрельба в школе в Мэриленде: есть раненые, стрелок-подросток убит
20 марта в старшей школе "Грейт Миллс", что в округе Сент-Мэрис штата Мэриленд, произошла стрельба, которую устроил местный подросток.
Парень, который открыл огонь, ранее учился в этой школе, пишут американские СМИ.
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Во время стрельбы он получил ранения от охранника школы. От этого огнестрельного ранения подросток и умер.
В результате инцидента ранены еще два школьника.
Один из них был госпитализирован в стабильном состоянии, девушка – в критическом.
Школу закрыли, а к расследованию этого чрезвычайного происшествия привлекли сотрудников ФБР.
По данным CNN, с начала года в школах США зафиксировано уже 16 случаев стрельбы.
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