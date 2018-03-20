Стрельба в школе в Мэриленде: есть раненые, стрелок-подросток убит

20 марта в старшей школе "Грейт Миллс", что в округе Сент-Мэрис штата Мэриленд, произошла стрельба, которую устроил местный подросток.

Парень, который открыл огонь, ранее учился в этой школе, пишут американские СМИ.

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Во время стрельбы он получил ранения от охранника школы. От этого огнестрельного ранения подросток и умер.

В результате инцидента ранены еще два школьника.

Один из них был госпитализирован в стабильном состоянии, девушка – в критическом.

Sheriff: Two students were injured during the shooting at a Maryland high school Tuesday morning just before classes were to begin. A female student is in critical condition and a male student is stable. The shooter was confirmed dead at a local hospital. https://t.co/x0CytRkAgo pic.twitter.com/1D7enaHIwv — CNN (@CNN) 20 березня 2018 р.

Школу закрыли, а к расследованию этого чрезвычайного происшествия привлекли сотрудников ФБР.

По данным CNN, с начала года в школах США зафиксировано уже 16 случаев стрельбы.

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