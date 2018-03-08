Стрельба в школе в США: погибла одна ученица, еще один ученик получил ранения

В результате стрельбы в американской высшей школе Huffman High School города Бирмингем, штат Алабама, погибла одна ученица. Еще один школьник получил ранения.

Обоим школьникам 17 лет. Их доставили в больницу, где девушка и умерла, сообщает NBC.

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Начальник местной полиции Орландо Уилсон назвал этот случай "случайной стрельбой", а не нападением с оружием на школу или его учеников. Однако он не уточнил, как именно был открыт огонь.

I liked a @YouTube video https://t.co/GTAAkKttHV BREAKING: School Shooting In Birmingham — William Berrios (@witawillie96) 8 березня 2018 р.

При этом в полиции заявили, что после стрельбы всех школьников отпустили с учебы, хотя очевидцы утверждают, что ученики и учителя в то время находились в кампусе для внешкольной работы

Напомним, последний случай стрельбы в американских школах был зафиксирован в 14 февраля 2018 года. Тогда в результате вооруженной атаки 19-летнего Николаса Круза погибли по меньшей мере 17 человек, еще 14 школьников госпитализированы. Вооруженные нападения на школы в США – это не редкость. С 2013 года эксперты насчитали почти три сотни таких инцидентов. Нападение во Флориде было шестым с начала этого года.