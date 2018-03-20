В одной из американских школ снова стрельба: есть пострадавшие

20 марта 2018 года в старшей школе Грэйт Милс штата Мэриленд произошла стрельба. Сообщается о пострадавших.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

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Всех учеников эвакуировали из школы, а учебное заведение закрыли. На месте работает полиция. Федеральное бюро расследований сообщило, что уже проинформировано о стрельбе.

Полиция штата Мэриленд подтвердила, что произошел инцидент, и попросила родителей не приводить детей в школы.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School — St. Mary's Sheriff (@firstsheriff) 20 березня 2018 р.

Количество пострадавших пока неизвестно.

Напомним, 18 марта в американском городе Остин, штат Техас, снова взорвалась посылка. Двое людей пострадали.