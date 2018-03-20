В одной из американских школ снова стрельба: есть пострадавшие
20 марта 2018 года в старшей школе Грэйт Милс штата Мэриленд произошла стрельба. Сообщается о пострадавших.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
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Всех учеников эвакуировали из школы, а учебное заведение закрыли. На месте работает полиция. Федеральное бюро расследований сообщило, что уже проинформировано о стрельбе.
Полиция штата Мэриленд подтвердила, что произошел инцидент, и попросила родителей не приводить детей в школы.
Количество пострадавших пока неизвестно.
Напомним, 18 марта в американском городе Остин, штат Техас, снова взорвалась посылка. Двое людей пострадали.
Источник: 24 Канал
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