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В США 9-летний мальчик жестко застрелил сестру из-за видеоигры

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В США 9-летний мальчик застрелил сестру
В США 9-летний мальчик застрелил сестру / Фото из открытых источников

В американском штате Миссисипи 9-летний мальчик застрелил свою 13-летнюю сестру, которая отказалась отдать брату джойстик, чтобы он мог поиграть в видеоигру.

Об этом сообщает местная полиция, передает The Sun.

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Отмечается, что мальчик подошел к сестре сзади и выстрелил в голову из пистолета. Пуля прошла сквозь мозг. Впоследствии, шериф округа Монро Сесил Кантрелл сообщил, что девочка скончалась от ранения в больнице Мемфиса.

Пока неизвестно, какие последствия ожидают малолетнего убийцу.

Ему всего лишь девять. Я предполагаю, что он видел это в видеоиграх или на телевидении. Я не знаю, осознавал ли он точно, что делает. Я знаю, что это трагедия,
– подчеркнул шериф.

Как сообщило издание, мать мальчика в момент трагедии находилась в другой комнате, кормя других детей.

Сейчас американская полиция расследует, где ребенок мог взять оружие.

"Это совершенно новые обстоятельства для нас, мы никогда не имели дело с ребенком, который стреляет в других детей в возрасте девяти лет", – сказал шериф Кантрелл.

Теги: Полиция Дети Жертвы Криминальные новости Несовершеннолетние Новости США
Источник: 24 Канал
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