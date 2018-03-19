У США 9-річний хлопчик жорстоко застрелив сестру через відеогру

В американському штаті Міссісіпі 9-річний хлопчик застрелив свою 13-річну сестру, яка відмовилась віддати брату джойстик, щоб він мін пограти у відеогру.

Про це повідомляє місцева поліція, передає The Sun.

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Зазначається, що хлопчик підійшов до сестри ззаду і вистрілив у голову з пістолета. Куля пройшла крізь мозок. Згодом, шериф округу Монро Сесіл Кантрелл повідомив, що дівчинка померла від поранення у лікарні Мемфіса.

Наразі невідомо, які наслідки чекають на малолітнього вбивцю.

Йому всього лише дев'ять. Я припускаю, що він бачив це у відеоіграх чи на телебаченні. Я не знаю, чи він точно усвідомлював, що робить. Я знаю, що це трагедія,

– наголосив шериф.

Як повідомило видання, мати хлопчика у момент трагедії перебувала в іншій кімнаті, годуючи інших дітей.

Зараз американська поліція розслідує, де дитина могла взяти зброю.

"Це абсолютно нові обставини для нас, ми ніколи не мали справу з дитиною, яка стріляє в інших дітей у віці дев'яти років", – сказав шериф Кантрелл.