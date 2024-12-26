Радник глави ОПУ Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що ключовою проблемою цієї війни є відсутність паритету між сторонами. Росія має велику кількість ресурсу, особливо людського, який є нескінченним.

Дивіться також Петля вже на шиї Путіна, – республіканець заінтригував планами Трампа

Позитивні сигнали для України

Кіт Келлог значно краще почав розуміти, що відбувається. Він отримав доступ до потрібної інформації. Втім виникає питання, чому такої реакції не було раніше. Адже Росія не вперше атакує на Різдво та інші великі свята.

Так росіяни хочуть здобути додатковий психологічний ефект. Для цього у різдвяну ніч запускають 70 ракет і стільки ж дронів. Окрім знищення генерації електроенергії, вони прагнуть психологічно вплинути на українців.

Келлог гарно сказав про те, що не можна допустити повторення Мінських домовленостей, адже це призведе до масштабування війни. Дуже добре, що на Заході починають так говорити,

– підкреслив Михайло Подоляк.

Варто зауважити, що всі сценарії врегулювання війни, які ми читаємо у західній пресі, наразі побудовані так само як Мінські угоди. У них мовиться про те, щоб зупинити війну коштом України. Це означає, що наша держава так само як у попередніх домовленостях відмовляється від частини територій та гарантує Росії недоторканність.

Зараз Келлог чітко сказав, що такий шлях не призведе до фіналізації війни. Це дуже добре, бо означає, що є розуміння, якого ми прагнемо від адміністрації Дональда Трампа,

– наголосив радник голови ОПУ.

Не варто відкидати, що комунікація між новим президентом США й Владіміром Путіним відбудеться, але навряд чи вона буде успішною. Очільник Кремля не може контролювати свою манію величі, що так чи інакше призведе до конфлікту з Трампом. Це дасть можливість Україні побачити реалістичний план фіналу війни.