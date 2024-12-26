Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что ключевой проблемой этой войны является отсутствие паритета между сторонами. Россия имеет большое количество ресурса, особенно человеческого, который является бесконечным.

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Положительные сигналы для Украины

Кит Келлог значительно лучше начал понимать, что происходит. Он получил доступ к нужной информации. Впрочем возникает вопрос, почему такой реакции не было раньше. Ведь Россия не впервые атакует на Рождество и другие большие праздники.

Так россияне хотят получить дополнительный психологический эффект. Для этого в рождественскую ночь запускают 70 ракет и столько же дронов. Кроме уничтожения генерации электроэнергии, они стремятся психологически повлиять на украинцев.

Келлог хорошо сказал о том, что нельзя допустить повторения Минских договоренностей, ведь это приведет к масштабированию войны. Очень хорошо, что на Западе начинают так говорить,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Стоит заметить, что все сценарии урегулирования войны, которые мы читаем в западной прессе, пока построены так же как Минские соглашения. В них говорится о том, чтобы остановить войну за счет Украины. Это означает, что наше государство так же как в предыдущих договоренностях отказывается от части территорий и гарантирует России неприкосновенность.

Сейчас Келлог четко сказал, что такой путь не приведет к финализации войны. Это очень хорошо, потому что означает, что есть понимание, которого мы хотим от администрации Дональда Трампа,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Не стоит исключать, что коммуникация между новым президентом США и Владимиром Путиным состоится, но вряд ли она будет успешной. Глава Кремля не может контролировать свою манию величия, что так или иначе приведет к конфликту с Трампом. Это даст возможность Украине увидеть реалистичный план финала войны.