Стрілянина у школі в Меріленді: є поранені, стрілець-підліток убитий
20 березня у старшій школі "Грейт Міллс", що в окрузі Сент-Меріс штату Меріленд, сталась стрілянина, яку влаштував місцевий підліток.
Хлопець, який відкрив вогонь, раніше навчався у цій школі, пишуть американські ЗМІ.
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Під час стрілянини він отримав поранення від охоронця школи. Від цього вогнепального поранення підліток і помер.
Внаслідок інциденту поранені ще два школярі.
Один із них був госпіталізований в стабільному стані, дівчина – у критичному.
Школу закрили, а до розслідування цієї надзвичайної події залучили співробітників ФБР.
За даними CNN, з початку року у школах США зафіксовано вже 16 випадків стрілянини.
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