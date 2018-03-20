Стрілянина у школі в Меріленді: є поранені, стрілець-підліток убитий

20 березня у старшій школі "Грейт Міллс", що в окрузі Сент-Меріс штату Меріленд, сталась стрілянина, яку влаштував місцевий підліток.

Хлопець, який відкрив вогонь, раніше навчався у цій школі, пишуть американські ЗМІ.

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Під час стрілянини він отримав поранення від охоронця школи. Від цього вогнепального поранення підліток і помер.

Внаслідок інциденту поранені ще два школярі.

Один із них був госпіталізований в стабільному стані, дівчина – у критичному.

Sheriff: Two students were injured during the shooting at a Maryland high school Tuesday morning just before classes were to begin. A female student is in critical condition and a male student is stable. The shooter was confirmed dead at a local hospital. https://t.co/x0CytRkAgo pic.twitter.com/1D7enaHIwv — CNN (@CNN) 20 березня 2018 р.

Школу закрили, а до розслідування цієї надзвичайної події залучили співробітників ФБР.

За даними CNN, з початку року у школах США зафіксовано вже 16 випадків стрілянини.

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