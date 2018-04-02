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Чого почав боятися Путін після трагедії в Кемерові: думка російського опозиціонера

256 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Соцмережі

Після трагічних подій у російському Кемерові президент Росії Володимир Путін почав розуміти багато речей, що добро йому не несуть. Крім того, у Кремлі нарешті зрозуміли, що ця влада є небезмежною.

Таку думку висловив відомий російський опозиційний політик Костянтин Боровий, передає "Обозреватель".

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На його переконання, після трагічних подій у Кемерові "з очевидністю проявився безумовний переляк влади".

"Це Путін, який боїться зустрічатися з громадянами, Путін, який навіть боїться відвідувати хворих. У лікарні йому підставляють якогось фіктивного хворого. Це означає, що Путін, Кремль усвідомлює безперспективність збереження статус-кво. І це означає, що навіть Кремль є готовим змінюватися, адаптуватися", – зауважив він.

Водночас він підкреслив, що Кремль не є готовим поступатися владою, тому що це дуже страшно.

"І очевидно, що тоді доведеться нести відповідальність за багато-багато злочинів. Але усвідомлення того, що ця безмежна влада закінчується, можна розглядати як експертний висновок Кремля щодо свого виживання", – додає політик.

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Крім того, опозиціонер наголосив, Кремль розуміє, що збереження статус-кво, сьогоднішнього становища є неможливим.

"Це означає, що воно буде змінюватися – зусиллями Кремля або в протиріччі з зусиллями Кремля, тобто з посиленням силової складової або з перемогою якоїсь розсудливості. У будь-якому разі ми наближаємося до періоду перемін", – резюмував Боровий.

Теги: Пожежа в Кемерові Новини Росії Володимир Путін Новини політики
Джерело: 24 Канал
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