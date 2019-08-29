Чего ожидать от нового состава Рады: версия эксперта

В работе Верховной Рады девятого созыва особых проблем пока не будет. Все законопроекты парламент будет пытаться принимать быстро. Хотя к скорости принятия решений надо подходить осторожно.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

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Один из ключевых законов, которые фракция "Слуга народа" хочет изменить – о регламенте. В каких частях – пока не понятно. Очевидно, речь идет о принятии решений по процедурным моментам. Сокращение комитетов, срока подачи правок к законопроектам, срока представления альтернативных законопроектов. Все будет сведено к минимуму,

– говорит Валерий Клочок.

По мнению политолога, одним из первых примут закон об ограничении депутатской неприкосновенности. Документ был принят предыдущим созывом парламента, получил одобрение Конституционного суда. Поэтому за него проголосуют быстро.

Валерий Клочок не исключает, что народные депутаты сразу проголосуют за назначение нового премьера и правительства.

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Назначить нового премьера и Кабмин в первый день работы реально. Хотя это будет довольно формализовано. Проведут быстро заседание комитета, далее кандидат в премьеры проведет встречу со всеми фракциями. Затем президент Зеленский вносит кандидатуру премьера на рассмотрение парламента и голосования. Новый глава правительства вносит на голосование новый состав Кабмина,

– отмечает Клочок.

Впрочем, считает эксперт, не очень хорошо, что кандидатуры будущих премьера и членов правительства народные депутаты фактически увидят за несколько минут до момента голосования. Это практика предыдущей Верховной Рады и недобрая традиция.

В то же время, замечает Валерий Клочок, законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 примут не так быстро. Такой законопроект требует внесения изменений в Конституцию и рассмотрения в течение двух сессий. Есть информация, что в Конституцию запланировано внести около полутысячи правок. Это много. Поэтому решение будет не раньше, чем через полгода.

Когда начала работу Верховная Рада девятого созыва?

Новый парламент был избран на досрочных выборах 21 июля. 29 августа состоялось открытие работы Верховной Рады девятого созыва. Открыл торжественное заседание спикер Верховной Рады предыдущего созыва Андрей Парубий. После этого в зале заседаний прозвучал гимн, и все присутствующие почтили минутой молчания погибших украинских военных на Донбассе. После чего парламентарии приняли присягу народного депутата Украины.

Смотрите видео принятия присяги народных депутатов Украины: