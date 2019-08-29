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      Чого очікувати від нового складу Ради: версія експерта

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      Верховна Рада дев'ятого скликання розпчала роботу
      Верховна Рада дев'ятого скликання розпчала роботу / 24 канал

      У роботі Верховної Ради дев’ятого скликання особливих проблем поки не буде. Всі законопроекти парламент намагатиметься ухвалювати швидко. Хоча до швидкості прийняття рішень треба підходити обережно.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок.

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      Один з ключових законів, які фракція "Слуга народу" хоче змінити – про регламент. В яких частинах – поки не зрозуміло. Вочевидь, йдеться про ухвалення рішень щодо процедурних моментів. Скорочення комітетів, терміну подання правок до законопроектів, терміну подання альтернативних законопроектів. Все буде зведено до мінімуму,
      – говорить Валерій Клочок.

      На думку політолога, одним із перших ухвалять закон про обмеження депутатської недоторканності. Документ був ухвалений попереднім скликанням парламенту, отримав схвалення Конституційного суду. Тому за нього проголосують швидко.

      Валерій Клочок не виключає, що народні депутати одразу проголосують за призначення нового прем’єра і уряду.

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      Призначити нового прем’єра і Кабмін у перший день роботи реально. Хоча це буде досить формалізовано. Проведуть швидко засідання комітету, далі кандидат у прем’єри проведе зустріч з усіма фракціями. Потім Президент Зеленський вносить кандидатуру прем’єра на розгляд парламенту – і голосування. Новий глава уряду вносить на голосування новий склад Кабміну,
      – зазначає Клочок.

      Втім, вважає експерт, не дуже добре, що кандидатури майбутніх прем’єра і членів уряду народні депутати фактично побачать за кілька хвилин до моменту голосування. Це практика попередньої Верховної Ради і недобра традиція.

      Водночас, зауважує Валерій Клочок, законопроект про зменшення кількості народних депутатів до 300 ухвалять не так швидко. Такий законопроект потребує внесення змін до Конституції і розгляду протягом двох сесій. Є інформація, що до Конституції заплановано внести близько півтисячі правок. Це багато. Тому рішення буде не раніше, ніж за півроку.

      Коли розпочала роботу Верховна Рада дев’ятого скликання? Новий парламент було обрано на дострокових виборах 21 липня. 29 серпня відбулося відкриття роботи Верховної Ради дев’ятого скликання. Відкрив урочисте засідання спікер Верховної Ради попереднього скликання Андрій Парубій. Після цього у залі засідань пролунав гімн, і всі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих українських військових на Донбасі. Після чого парламентарі прийняли присягу народного депутата України.

      Дивіться відео складання присяги народних депутатів України:

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Слуга народу Володимир Зеленський Верховна Рада Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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