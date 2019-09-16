Чего теперь ждать от России в Крыму и на Донбассе: прогноз США

Россия и в дальнейшем будет продолжать войну на Донбассе, однако с низкой интенсивностью. В то же время в США верят – оккупированный Крым таки вернется в Украину.

Если Россия действительно будет вести себя так – это будет трагедия для людей на востоке Украины, так считает спецпредставитель США Курт Волкер, пишет ТСН.

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В то же время дипломат подчеркнул, что Запад готов помочь России найти легкий путь для отступления, когда она будет готова.

Людей, о которых Россия говорит, что защищает их, но, на самом деле, война только разрушает их жизнь. Россия, возможно, будет продолжать это делать, я этого не исключаю,

– заявил Волкер.

В то же время спецпредставитель США верит, что оккупированный Россией Крым таки вернется в состав Украины. По его словам, так же это происходило с балтийскими странами.

"Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму – мы не согласимся с российской аннексией Крыма", – считает он.



Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала