Чего теперь ждать от России в Крыму и на Донбассе: прогноз США
Россия и в дальнейшем будет продолжать войну на Донбассе, однако с низкой интенсивностью. В то же время в США верят – оккупированный Крым таки вернется в Украину.
Если Россия действительно будет вести себя так – это будет трагедия для людей на востоке Украины, так считает спецпредставитель США Курт Волкер, пишет ТСН.
Важно: Цена не была столь высокой, – Волкер о возвращении Цемаха России
В то же время дипломат подчеркнул, что Запад готов помочь России найти легкий путь для отступления, когда она будет готова.
Людей, о которых Россия говорит, что защищает их, но, на самом деле, война только разрушает их жизнь. Россия, возможно, будет продолжать это делать, я этого не исключаю,
– заявил Волкер.
В то же время спецпредставитель США верит, что оккупированный Россией Крым таки вернется в состав Украины. По его словам, так же это происходило с балтийскими странами.
"Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму – мы не согласимся с российской аннексией Крыма", – считает он.
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