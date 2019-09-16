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      Чего теперь ждать от России в Крыму и на Донбассе: прогноз США

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      Россия будет продолжать войну на Донбассе, – Волкер
      Россия будет продолжать войну на Донбассе, – Волкер / 24 канал

      Россия и в дальнейшем будет продолжать войну на Донбассе, однако с низкой интенсивностью. В то же время в США верят – оккупированный Крым таки вернется в Украину.

      Если Россия действительно будет вести себя так – это будет трагедия для людей на востоке Украины, так считает спецпредставитель США Курт Волкер, пишет ТСН.

      Важно: Цена не была столь высокой, – Волкер о возвращении Цемаха России

      В то же время дипломат подчеркнул, что Запад готов помочь России найти легкий путь для отступления, когда она будет готова.

      Людей, о которых Россия говорит, что защищает их, но, на самом деле, война только разрушает их жизнь. Россия, возможно, будет продолжать это делать, я этого не исключаю,
      – заявил Волкер.

      В то же время спецпредставитель США верит, что оккупированный Россией Крым таки вернется в состав Украины. По его словам, так же это происходило с балтийскими странами.

      "Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Так же мы имеем очень жесткую позицию по Крыму – мы не согласимся с российской аннексией Крыма", – считает он.


      Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости политики Аннексия Крыма Курт Волкер Новости США
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