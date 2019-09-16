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      Чого тепер чекати від Росії у Криму та на Донбасі: прогноз США

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      Росія продовжуватиме війну на Донбасі, – Волкер
      Росія продовжуватиме війну на Донбасі, – Волкер / 24 канал

      Росія і надалі продовжуватиме війну на Донбасі, однак із низькою інтенсивністю. Водночас у США вірять – окупований Крим таки повернеться до України.

      Якщо Росія справді так поводитиметься – це буде трагедія для людей на сході України, так вважає спецпредставник США щодо України Курт Волкер, пише ТСН.

      Важливо: Ціна не була настільки високою, – Волкер про повернення Цемаха Росії

      Водночас дипломат наголосив, що Захід готовий допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу, коли вона буде готова. 

      Людей, про яких Росія каже, що захищає їх, але, насправді, війна лише руйнує їхнє життя. Росія, можливо, буде продовжувати це робити, я цього не виключаю,
      – заявив Волкер.

      Водночас спецпредставник США вірить, що окупований Росією Крим таки повернеться о складу України. За його словами, так само це відбувалося із балтійськими країнами.

      "Радянський Союз повернув їм незалежність після 40 років окупації. Захід, Сполучені Штати, інші країни трималися твердої лінії і не визнавали примусового включення цих країн у Радянський Союз. Так само ми маємо дуже тверду позицію щодо Криму - ми не погодимося з російською анексією Криму", – вважає він.


      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу 

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      Теги: Новини України Новини політики Курт Волкер Анексія Криму Україна – Росія Війна на Донбасі Новини США
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