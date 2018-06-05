"Чего ты так кипишуеш?":кто помог "аккумулировать" деньги из госбюджета для "Золотого мандарина"

Помощница нардепа Георгия Логвинского консультировала компанию "Золотой мандарин ойл" перед получением из госбюджета 54 миллиона гривен долга "Киевэнерго" за мазут. А потом ее юрфирма выкупила остальную часть проблемного долга. Сейчас "Золотой мандарин" фигурирует в уголовном производстве НАБУ.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

Читайте также: Анонимы Авакова: почему на шлемах до сих пор отсутствуют номера, позволяющие идентифицировать полицейских

В начале апреля 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фрагменты разговоров, записанные в рамках негласных следственных действий в кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Детективы более месяца тайно записывали разговоры прокурора со всеми посетителями.



Фрагмент разговора Холодницкого и Логвинского

Так записали разговор Холодницкого с нардепом от "Народного фронта" Георгием Логвинским. По версии детективов НАБУ, Логвинский и Холодницкий обсуждали дело в отношении компании "Золотой мандарин ойл". Производство по данному делу нарушено еще летом 2017-го по факту злоупотребления служебным положением представителями Министерства юстиции, что привело к убыткам государственного бюджета Украины.

Напомним, в начале 2016 года Минюст выплатил частной фирме "Золотой мандарина ойл" 54 миллиона гривен давнего долга "Киевэнерго" за 25 тысяч тонн мазута. "Киевэнерго" на тот момент уже на 75% принадлежало олигарху Ринату Ахметову. За несколько дней, по версии НАБУ, "Золотой мандарин ойл" перечислил эти деньги на фирмы с признаками фиктивности. В декабре 2017 года детективы обыскали в этом деле Министерство юстиции.

Народный депутат Георгий Логвинский в интервью журналистам отказался сообщить, о чем говорил с главой САП.

Нет дела "Золотого мандарина", где я фигурирую. Я не фигурирую ни как подозреваемый, ни как обвиняемый в данных делах,

– заявил он.

Сам нардеп действительно не фигурирует в деле, но фигурирует его близкое окружение – родной брат и помощница. Во время разговора в кабинете Холодницкого, прокурор успокаивает нардепа и убеждает, что он полностью контролирует дело, а также обещает сообщить Логвинскому о дальнейших следственных действиях.

За десять дней после публикации аудиозаписей прослушивания детективы НАБУ обыскали квартиру, в которой проживает родной брат народного депутата Логвинського – Игорь. Во время обыска изъяли мобильный телефон в рамках уголовного производства в отношении "Золотого мандарина ойл" (№52017000000000361).

Компанию "Золотой мандарин ойл" СМИ связывают с нардепом Логвинским, но формальных связей ни одно издание не называет. Как выяснили журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", особую роль в делах компании перед выплатой проблемного долга играла помощница Логвинского – адвокат Мария Швец. На вопрос, консультировала ли она представителей "Золотого мандарина ойл", нардеп ответил: "Она была в этом деле под конец дела, когда речь шла о хозяйственной деятельности. Она вошла в это дело".



Адвокат Мария Швец "вошла в дело под конец"

После первого успеха с "Золотым мандарином" и возвращение ему частного долга из бюджетных средств юркомпания "Анкил" помощницы нардепа выкупила вторую порцию проблемного мазута из той же истории. Речь идет еще о 25 тысяч тонн топлива на 55 миллионов гривен, что хранилось в "Киевэнерго".



Юркомпания "Анкил" помощницы нардепа выкупила вторую порцию проблемного мазута

Дело в том, что в 2008 году ООО "Золотой мандарин ойл" передал "Киевэнерго" 75 тысяч тонн мазута. Этот мазут "Золотой мандарин ойл" купил у ООО "Торговый дом "Ресурсы", но выплатил деньги только за треть топлива, поэтому 50 тысяч тонн осталось в собственности ООО "Торговый дом "Ресурсы". Половину из них фирма продала, а половину оставила себе.

Свои 25 тысяч тонн мазута торговый дом "Ресурсы" еще в 2008 году передал в залог коммерческому банку "Столица", а банк продал права требования мазута другой фирме – "И.С.Инвест". В 2016 -м горючее выкупила компания "Иссахар-Зевулун Импорт-Экспорт". Это случилось через два месяца после успешного возвращения Минюстом долга "Золотого мандарина", который на тот момент уже консультировала помощница Логвинского.

Компания "Ісаахар..." тоже связана с окружением Логвинского. Соучредителем фирмы до недавнего времени был Слуцкий Дмитрий Ефимович. Мужчина зарегистрировал свой автомобиль по адресу регистрации жены народного депутата Георгия Логвинского Анны Юдковской. Сама компания зарегистрирована в селе Вишневое в Киевской области по одному адресу с компанией родного брата нардепа Логвинского Игоря "СОЮЗТОРГИНВЕСТ".



Участники "схемы"

В конце 2016-го "Иссахар-Зевулун Импорт-Экспорт" продал мазут "Юридической компании "Анкил", соучредитель которой помощница Логвинского – Мария Швец. Она является партнершей адвокатской компании "Золотая середина". И напрямую представляет юридическую компанию в деле относительно проблемного мазута.

Многолетний долг "Киевэнерго" "Золотому мандарину" удалось вернуть за счет бюджета благодаря "мировому соглашению" с представителем Минюста. В июле 2015 года "Золотой мандарин" письмом обратился в Правительственный уполномоченный по делам Европейский суд по правам человека Бориса Бабина с предложением выплатить 54 миллионов гривен долга "Киевэнерго" из бюджета.

Читайте также: Заместитель главы СБУ Демчина купил элитное авто во время следствия о незаконном обогащении

Через два дня после обращения уполномоченный подписал с частной фирмой Декларацию о мирном урегулировании спора. Эту декларацию он направил в Европейский суд по правам человека, где уже несколько лет лежало обращение "Золотого мандарина". На следующий день суд обязал Украину оплатить 54 миллионов гривен.

Народный депутат Логвинский после Майдана был советником министра юстиции Павла Петренко. Его жена Анна Юдковская, судья Европейского суда по правам человека.

Полный выпуск расследование "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.